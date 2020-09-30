哪些情况要做24小时动态心电图

北京读者李先生问：我今年55岁，平时身体一直很好，但体检发现心率较慢，每分钟约40次，医生建议做24小时动态心电图，这是什么检查，需要24小时留在医院观察吗？

首都医科大学附属北京安贞医院心内科副主任医师杨红霞解答：24小时动态心电图（又称Holter）是心内科常见的一种检查方法，能帮助医生诊断疾病判断病情。动态心电图仪是连接着心电图导线，能储存心电图信息的小仪器。医生会先将电极片贴到患者心脏周围皮肤上，再将仪器上的心电图导线连接到电极片上，然后检查、启动仪器后就开始记录心电图信息了。患者无需住院观察，带着小仪器回家即可。24小时后回到医院，医生会将仪器里的储存卡连接到电脑上调取心电图信息，进行分析处理。

临床上，如果患者出现头晕、眼前突然发黑、晕厥、心悸、心慌、心律不齐、偷停、胸闷等不适症状，一般医生都会建议患者进行动态心电图检查，以获得详细的心电图信息，明确患者心跳快慢与否，心率慢的程度与类型，属于哪类心律失常，病情严不严重，有无心肌缺血等。通过这些信息，医生才能明确病因，给出下一步治疗方案。该检查还能捕获偶发、短暂的心电异常，评定抗心律失常、抗心肌缺血药物疗效和人工心脏起搏器性能等。

为保证准确性，佩戴Holter时有以下几点要注意：1.忌受潮，患者须保持皮肤干燥，不能洗澡，如发现电极片因受潮脱落请及时用胶带将其固定，如不能自行处理要与医院联系；2.忌强磁场，否则会干扰心电信号，影响检查结果；3.忌刻意增加运动量，动态心电图记录的是正常生活状态下的心电改变，佩戴Holter期间患者可正常活动，尽量避免剧烈运动，减少上肢活动，如扩胸、提举重物、洗衣服等；4.忌牵拉电极线，否则会出现大量干扰数据，影响数据输出，也不要提前摘取动态心电图仪，最好完整记录24小时的心电图信息，才能更准确地分析心电图信息。

此外，需要注意一些特殊按钮的使用。当患者出现不适感，如胸闷气短、心前区疼痛、头晕等，请立即按下“特殊事件按钮”键，以便医生在第一时间发现与事件相关的心电改变，患者也可将当时的活动情况，如散步、上下楼梯、卧床休息、情绪变化等的具体时间记录下来，以便医生对比观察。▲