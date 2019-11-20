近年来，急性心肌梗死造成的猝死越来越常见。急性心梗一旦发生后，如果能在第一时间得到正确的急救，不少病人都能从死亡线上被拉回来。在很多情况下，家属发现自己的亲人心梗发作，便立即实行急救措施，这种意识是好的，但采取的急救方式如果是错误的，可能会救人不成反帮了倒忙。

“人民好医生”客户端邀请河北医科大学第二医院心血管内科首席专家傅向华教授进行视频和图文直播，呼吁社会各界重视和支持心梗救治工作，做好公众健康教育和预防救治的宣传工作，最终提高医务人员的心梗救治水平和成功率，降低致死率和致残率。

专家简介：

傅向华，河北医科大学第二医院心血管内科首席专家、主任医师，河北医科大学心脏介入中心主任。中华医学会心血管病学分会常委兼预防管理学组组长，中国医师协会心血管内科医师分会常委，河北省医师协会心血管内科医师分会主任委员，河北省胸痛中心联盟主席，心健康大使。

擅长：在国内领先开展和积极推广经前臂动脉微创化冠脉介入治疗，主持多项国家自然科学基金、国家重点支撑项目以及河北省科研课题。在河北省内建立了第一个急性心肌梗死24小时介入治疗绿色通道，对急性心肌梗死危重症的抢救与治疗具有丰富的临床经验。

出诊时间：每周一、周四上午

冠状动脉粥样硬化是急性心肌梗死的最常见病因。而既往心脏疾病、吸烟、糖尿病、血脂异常、肥胖、不合理膳食、情绪激动、天气变化等均可能是急性心肌梗死发生的病因。

急性心肌梗死就是指急性心肌缺血性坏死，通常多为在冠状动脉不稳定斑块破裂、糜烂、侵蚀及内皮损伤基础上继发血栓形成而导致冠状动脉急性、持续、完全闭塞，血供急剧减少或中断，从而使心肌细胞缺血、损伤及坏死的临床综合征。值得重视的是有25%～30%的急性心肌梗死患者并无严重的斑块固定狭窄，仅在血管内膜糜烂、侵蚀基础上继发血栓形成，此类高凝血栓状态患者的本质是梗死相关血管内红色血栓的形成，甚至无需支架治疗。

急性心肌梗死的典型症状表现为心前区疼痛或憋闷感。疼痛或憋闷部位主要指胸骨体上段或中段之后，可波及心前区，有手掌大小范围，界限不清，常放射至左肩、左臂内侧达环指和小指,或至咽、背、上腹部。疼痛持续时间较长，症状多超过30分钟以上，安静休息或硝酸甘油等药物并不能马上减轻症状。

如果突然出现胸痛，或已知有心脏疾病，突然出现胸痛、肩背痛、上腹痛、头晕、恶心等症状，即可舌下含服1片硝酸甘油。若20分钟内，上述症状未能明显缓解，应立即拨120急救电话。

拔通急救电话后，按照医务人员要求可嚼服阿司匹林，等待救护车到达。等候救助期间应尽可能保持自身安静状态，不宜频繁走动或驾驶汽车。

到达医院后，急诊科或心内科接诊，测量血压、心率、呼吸等生命体征，完成心电图检查，同时护士采血，包含心脏标志物的实验室检查。

如果患者心电图明确提示为急性ST段抬高型心肌梗死，应根据医患双方情况，立即行急诊静脉溶栓或急诊冠脉介入治疗。

若无法明确诊断，需每隔30~60分钟复查心电图了解病情变化情况，直至实验室检查报告完成，心脏生物标志物的动态观察，主要是肌钙蛋白，也是排除或诊断急性心肌梗死的重要依据。如果后续检查结果能够明确诊断，则根据病情立即行急诊静脉溶栓和介入治疗。若仍不能明确诊断，继续心电图、心脏标志物检查，必要时进行其他检查。

如何提问和收看直播：

一、下载人民好医生客户端，进入“问诊”栏目进行提问。

直播在人民好医生App进行，请务必下载APP提问，扫描二维码，或在苹果市场、安卓市场搜索“人民好医生”。现在就可提问，提问靠前，医生优先解答。

二、关注人民健康公众微信号（微信号：rmwjkpd），右下角点击健康互动“下载人民好医生App”，下载后进入客户端提问。

重要提示：

提问尽可能详尽，如年龄、性别、具体症状等写清楚。诊断证明、照片可在“提问框”右下角内添加图片发送。

人民好医生客户端只提供疾病咨询、就诊建议，作为您的就医参考，不做具体诊断和开处方！