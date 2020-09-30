挤痘有风险 必须找对人

痘痘“长熟了”，顺手一挤，是很多人在生活中的惯常操作，甚至有不少人一发现长了痘痘就手痒难耐。对此，广州市皮肤病防治所皮肤科主任刘玉梅主任医师提醒，将出现冒头脓液的痘痘挤掉可加快痤疮的消退，但挤痘手法、时机等都大有讲究，切忌自己动手挤压，挤压不当会大大增加感染风险，建议及时到医院皮肤专科进行正规治疗并接受专业的皮肤护理。

近六成痤疮患者未进行正规治疗

痤疮俗称“青春痘、粉刺、暗疮”等，是一种累及毛囊皮脂腺的慢性炎症性皮肤病，好发于出油较多的部位，如面部、前胸、后背。据临床统计，80%~90%的青少年患过不同程度的痤疮。“这是因为青春期的时候，人体内的雄性激素特别是睾酮的水平迅速升高，促进了皮脂腺分泌更多油脂。”刘玉梅介绍，除了内分泌因素外，毛囊皮脂腺导管口角化过度也会导致皮脂不能正常排出，形成粉刺。另外，作息不规律、压力大也会诱发或加重痤疮。她在临床中发现，每到暑假，来医院看痤疮的高中毕业生比平常明显增多。

痤疮的正规就诊率并不高。很多人认为，“青春痘”过了青春期自然就好了，反反复复好不了时才来医院就诊。2018年全国的痤疮流调结果显示，58.8%的痤疮患者采取了不正规的治疗，如不予处理、自行挤压、自行买药处理等。“有些炎性丘疹看起来像是痘痘，但实际上可能是马拉色菌毛囊炎。”刘玉梅指出，后者是由真菌引起的毛囊炎症，需要抗真菌治疗，如果自行涂抹抗生素类外用药膏或口服抗生素药物，反而可能变得更严重。

挤痘痘是门学问 手法时机大有讲究

很多人喜欢自己用手挤痘痘，对此，刘玉梅表示，将部分痤疮挤破，可加速其消退，这是因为炎性丘疹在挤破之后再配合口服及外用药物的综合治疗，能够起到更好的治疗效果，抗生素等外用药物在患处的渗透性也更好。

但需要注意的是，不建议自行用手挤痘痘，“哪些能挤，哪些不能挤，以及挤痘痘的手法和时机选择都是有讲究的。”刘玉梅强调，如果自行动手挤痘痘，挤压不当可大大增加感染的机会，尤其是在危险三角区，此处血管丰富但没有静脉瓣，这个部位的感染性皮疹经过不当挤压会导致炎症扩散，可使脓液或含细菌的栓子进入颅内海绵窦，引起颅内海绵窦血栓性静脉炎。

此外，一旦用力过度挤压，皮脂腺被挤破，炎症向周围扩散，可刺激基底层黑素细胞释放黑色素而形成色沉，损伤真皮还有可能留下痘坑。她建议，痤疮患者应及时到医院皮肤专科进行规范治疗并接受专业的皮肤护理。

痤疮治疗程度不同方法不同

广州市皮肤病防治所皮肤科主治医师张淑娟介绍，痤疮分为三度四级，很多患者的痤疮事实上并不严重，只是因为不重视或没有进行正规治疗而使得痤疮越来越严重。

张淑娟告诉记者，轻型痤疮早期规范治疗是可以根治的；但重型痤疮与遗传相关，容易反复，如果规范治疗、定期复诊可以很好地控制和缓解，注意饮食和生活习惯也可减少或避免复发，早期治疗也可避免留下永久性痘印和痘疤而影响美观。

随着医学科学的发展及对痤疮的研究更加深入，如今用于痤疮治疗的药物选择和治疗手段都更为丰富。刘玉梅介绍，目前痤疮的治疗手段主要包括外用药、内服药及光电治疗。光电治疗手段方面，红蓝光对炎性丘疹效果好，果酸、水杨酸或复合酸对丘疹及粉刺、色沉有一定的疗效，光动力治疗则比较适合结节囊肿型痤疮。

不同程度的痤疮一般如何治疗？

张淑娟进一步介绍，轻度痤疮一般不需口服药物，以外用药或抗粉刺类护肤品为主，同时配合果酸及粉刺挤压治疗；中重度患者可内服抗生素类或维甲酸类药物，配合水杨酸或复合酸治疗，红蓝光可联合使用；重度痤疮通常需要采用联合治疗。（全媒体记者王婧 通讯员杨上上）