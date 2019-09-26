中国皮肤影像能力提升工程启动痤疮专库建立有望突破数据壁垒

9月22日，第二届全国皮肤病AI与远程皮肤病学高峰论坛在天津举行，大会以“协同构建新型远程皮肤病学模式与实施路径”为主题，皮肤科医生、人工智能领域专家、医药及医疗器械企业代表等在内的逾1000名参会，其间，“中国皮肤影像能力提升工程”正式启动。

中国医科大学第一附属医院副院长、中华医学会皮肤性病学分会候任主任委员、中国人群皮肤影像资源库（CSID）顾问高兴华表示，能利用AI的医学学科并不多，取决于学科是否基于图像基础，特别是直观图像特征，皮肤科就是其中一类。与放射影像科与病理科类似，皮肤科学的基础是皮肤科医生对于皮肤病直观特征的准确把握，皮损具有可视化特征，优势得天独厚。

高质量的皮肤影像资料，是人工智能研发的基础。由皮肤性病学界专家团队与互联网及数据技术团队合作推出的《中国人群皮肤影像资源库》（以下简称CSID）成为本次“中国皮肤影像能力提升工程”实施的重要支撑，近年来，CSID已完成30万组高质量“多维度”皮肤病图像数据的收集、整理和标注。而欧莱雅集团与CSID在大会中协同合作启动了CSID-痤疮皮肤影像数据库，数据库的建立将作为中国人皮肤影像病种的孵化器，进一步推动皮肤病人工智能运用和发展，

中国人群多维度皮肤影像数据资源库（CSID）项目发起人兼专家组组长，中日友好医院副院长，皮肤科主任崔勇表示，CSID对于皮肤病的其中一大贡献在皮肤肿瘤方面，发布的首款黄色人种皮肤肿瘤人工智能辅助诊断工具包含6种产品，这可以起到一个有效的理性分流，对于恶性的肿瘤及早发现治疗，提高患者存活率，对于良性的肿瘤可以避免过度医疗。

崔勇表示，AI取决于数据和算法两个部分。目前算法采用的都是开源的项目，而数据是特有的，只有建立原创的数据库，才能掌握AI的核心。CSID联合发起人、空军特色医学中心皮肤病医院皮肤影像诊断中心主任孟如松教授也表示，未来是数据为王，谁的数据大、质量好，才可以做出高质量的人工智能研发。

“痤疮是常见性、多发性的，痤疮皮肤影像数据库帮我们更好的多维度掌握皮肤摄影、皮肤镜、皮肤CT、皮肤超声等影像数据，未来可以依托数据库去制定相关病种皮肤影像采集的标准，把我们的数据基础打好，才能建立良好的算法，不仅诉诸医生端使用，还可以开发应用于消费者端”孟如松说。