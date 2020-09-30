老人头发变白原因不复杂 “少白头”的缘由却仍没定论

老年人的头发之所以会变白是因为细胞内多种酶的活性降低。由于头发基部色素细胞衰老，细胞中的酪氨酸酶活性降低，黑色素合成减少，因此老人的头发会变白。

与老年人不同的是，青少年生白发是由于头发髓质和皮质里黑色素颗粒减少或被空气填空的缘故。正常情况下，头发毛乳头内丰富的血管可以为毛乳头、毛球部提供充足的营养，黑色素颗粒就顺利合成。若黑色素颗粒在毛乳头、毛球部的形成过程中遇到障碍，或虽然形成但因某种因素不能运送到毛发中时，便会造成毛发髓质、皮质部分的黑色素颗粒减少或消失时就会出现白发。

到目前为止，引起“少白头”的具体原因还没有定论，很可能与精神因素、营养失调、慢性疾病、遗传因素等有关系。当然，“少白头”也有可能是身体出现问题的警示。当人体内缺乏某种物质，如维生素B、维生素D、血清钙或血清铁蛋白等，都有可能导致“少白头”。除此之外，毛囊受损和吸烟也会导致“少白头”。

当青少年出现“少白头”时，也不必太过慌张，可以从精神、饮食和药物等多方面进行预防和治疗。患者在精神方面保持愉悦，对此事不必太过忧虑和紧张，要学会劳逸结合；饮食方面可以适当调整饮食结构，不要偏食，可以多食用一些豆类和蔬菜，它们含有的铜、铁等微量元素对黑色素的合成起着非常重要的作用；药物方面可以从中药和按摩入手，中药中的首乌片、桑葚膏等对治疗白发都有一定的作用，而头皮按摩可以促进头皮的血液循环，使毛乳头得到更多的营养，毛发髓质和皮质的黑色素随着增多，头发就会由白变黑。

（来源：科普中国）