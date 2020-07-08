夏天一到头发越洗越油？你可能犯了这四个错误

夏天到了，头发成了很多女生的难题。无论是长发还是短发，如果不洗头发就油油的，短头发更是一绺一绺的，无论换什么样的洗发水也无济于事。

细心的人会发现，头发变油一般先从发根开始，然后逐渐发展到发梢。由此可见，头发油主要是头皮变油导致的，因为头皮油脂分泌过多过剩导致头发油腻。

那么，导致头发出油的原因有哪些呢？

第一，不良的生活习惯。

①经常吃高热量、高油脂、辛辣的人群，皮脂腺分泌油脂过于旺盛，会导致头发出油；

②日常喜欢熬夜、精神压力过大的人群，体内的内分泌会出现紊乱，导致油脂分泌过于旺盛。

第二，洗头发太勤。

频繁洗头，把头上的油脂给洗下来了，皮脂一接到“缺油”的信息，就会进一步分泌油脂，这样油脂越来越多，头皮也越来越油。

第三，身体缺失水分。

头发和人的皮肤是一样的，油性皮肤的人多数头发也容易出油。生活中不爱喝水的人，体内会缺水，身体水油平衡被打破，油脂分泌过于旺盛，自然会导致皮肤和头发出油过多。

另外，夏天的高温与紫外线会让头发的水分加倍流失，也会导致头皮爱出油。

日常生活中，我们应该如何改善发质，让头发不那么容易出油呢？

第一，注意调整饮食习惯。少吃煎炸、油腻、辣、饮酒及含咖啡因等食物饮品，甜食及牛奶乳制品不要过量，因为这些食物容易刺激增加头油及头皮的形成。

第二，注意休息，少熬夜，及时疏解生活中的压力。

第三，注意洗头发的频率。和干枯发质的相比，油腻的头发应洗的要更勤一些，隔天一洗就可以。若一定要每天洗头，就要选择性质温和的洗发水。

第四，选对洗发水非常重要。

市面上的洗发水不论品牌、价格，大致都可根据表面活性剂归为三类：皂基、硫酸盐（SLS/SLES）和氨基酸。皂基主要以脂肪酸+碱的成分为主，比如月桂酸、肉蔻酸、硬脂酸、氢氧化钾、氢氧化钠等；SLS/SLES最常见的成分就是月桂醇聚醚硫酸酯钠和月桂醇硫酸钠；氨基酸常见的成分名称组成是xx酰x氨酸x，比如月桂酰谷氨酸钠、椰油酰谷氨酸钠等。

不同类型的洗发产品，适合不同的头皮状况。从清洁力和刺激度而言，皂基＞SLS/SLES＞氨基酸。

氨基酸洗发水适合健康头皮和干性头皮，它呈现弱酸性， pH值接近我们的头皮，清洁力温和不刺激。

皂基和 SLS/SLES 适合大油头皮或者夏季使用，属于弱碱性，清洁力强，刺激性也大。

第五，用20℃左右的温水洗头。水温过热会刺激头皮油脂分泌，令头油更多；水温太低会令毛孔收缩,使发内的污垢不能清洗掉。

第六，注意洗头的步骤。洗头的时候，先用大量清水冲去头发上的灰尘和皮屑，以减少洗发水的用量和对头皮的伤害。洗头的过程中，用指腹轻轻按摩头皮，不但可增加血液循环，还可减少头皮形成。

本文由上海交通大学医学博士周晓博进行科学性把关。