头发出油怎么办
李均雁
有些人一天不洗头，头发就油油的，无论换什么样的洗发水都无济于事，青岛市海慈医疗集团皮肤科主任医师郑玮清介绍，头发出油过多往往是由日常饮食油腻、压力过大、头发洗得太勤或太少等原因导致，如何减少头发出油，以下几方面要注意。
洗发频率勿太勤洗头发不能太勤，至少间隔2天，一般2~5天洗一次，洗头发过勤会伤害头发毛鳞片，让头发变得暗淡毛糙。
作息规律皮肤及毛发的新陈代谢主要在晚上，特别是晚上10点到凌晨2点之间，因此保证这一段时间睡眠充足，对维持毛发正常的新陈代谢具有举足轻重的作用。
保持心情愉快现代人压力大，情绪很容易受周围环境影响，这可能会影响到头发营养的供应和生长，从而引起出油、脱发。所以大家在工作生活中要保持一颗平常心，做到“不以物喜，不以己悲”，同时要注意劳逸结合。
合理膳食头发的生长、代谢与饮食营养有很大关系，铁、硫、维生素A、维生素E和优质蛋白质，都是头发“喜欢的食物”。另外，多吃粗粮能够减少油脂分泌。
适当按摩按摩头发可促进头皮血液循环，减少头发出油，可每天起床后和睡觉前，将双手十指插入头发内，从前额经头顶到后脑揉搓头发，每次2~4分钟。
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
健脾消食常吃5种酸性食物 醪糟能健胃益肺 醪糟由熟糯米发酵而来，是我国很多地区的传统特色美食，又名酒酿、酒糟、米酒、甜酒、甜米酒、糯米酒、江米酒、伏汁酒，米酵子等。我国古代就有“人参补气，米酒养人”的说法。李时珍在《本草纲目》中记载：“米酒可止痛去积，暖胃健脾，多唾温心，常饮可使皮肤润滑有光泽。”中医典籍《神农本草经疏论》记载：“醪糟补脾胃、益肺气之谷。脾胃得利，则中自温；温能养气，气顺则身自多热，脾肺虚寒者宜之。”因此，醪糟被很多人视为老祖宗留下的好食物。 【详细】
肌肉锻炼降低癌症风险 滋阴补肾常按这穴位 人到中年，身体肌肉的数量和质量开始逐渐减少，到老年后，肌肉的力量越来越小。除了心肺耐力锻炼之外，肌肉力量的练习也很重要，它是长寿的重要因素。近日，美国内布拉斯加大学的一项研究表明，强化肌肉锻炼有助预防癌症，可降低两成癌症的死亡风险。【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn