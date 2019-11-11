有些人一天不洗头，头发就油油的，无论换什么样的洗发水都无济于事，青岛市海慈医疗集团皮肤科主任医师郑玮清介绍，头发出油过多往往是由日常饮食油腻、压力过大、头发洗得太勤或太少等原因导致，如何减少头发出油，以下几方面要注意。

洗发频率勿太勤洗头发不能太勤，至少间隔2天，一般2~5天洗一次，洗头发过勤会伤害头发毛鳞片，让头发变得暗淡毛糙。

作息规律皮肤及毛发的新陈代谢主要在晚上，特别是晚上10点到凌晨2点之间，因此保证这一段时间睡眠充足，对维持毛发正常的新陈代谢具有举足轻重的作用。

保持心情愉快现代人压力大，情绪很容易受周围环境影响，这可能会影响到头发营养的供应和生长，从而引起出油、脱发。所以大家在工作生活中要保持一颗平常心，做到“不以物喜，不以己悲”，同时要注意劳逸结合。

合理膳食头发的生长、代谢与饮食营养有很大关系，铁、硫、维生素A、维生素E和优质蛋白质，都是头发“喜欢的食物”。另外，多吃粗粮能够减少油脂分泌。

适当按摩按摩头发可促进头皮血液循环，减少头发出油，可每天起床后和睡觉前，将双手十指插入头发内，从前额经头顶到后脑揉搓头发，每次2~4分钟。