直播预告：关爱心脏 守护生命

世界心脏日（World Heart Day）由世界心脏联盟于1999年设立，每年一次。2000年9月24日为第一个世界心脏日，以后每年9月的最后一个星期日为世界心脏日。从2011年起，改为每年9月29日为“世界心脏日”，其目的是为了在世界范围内传播有关心脏健康的知识，让公众认识到健康的心脏对生命的重要意义。

2020年世界心脏日的主题是“用心抗击心脏病”，2020年9月29日 星期二 10:00-11:00人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端将邀请首都医科大学附属北京安贞医院心脏内科中心主任、国家心血管疾病临床医学研究中心主任、中华医学会心血管病学分会候任主任委员马长生做客演播室，为大家介绍心脏病中比较多见又很隐蔽的一种——房颤的相关知识。千万不要错过。

专家简介：

马长生，主任医师、教授，博士生导师，首都医科大学附属北京安贞医院心脏内科中心主任。现任国家心血管病临床医学研究中心主任、北京市心血管病防治办公室主任、首都医科大学心脏病学系主任。

中国医师协会心血管内科医师分会名誉会长、中华医学会心血管病学分会候任主任委员、国家卫健委能力建设和继续教育心血管病学专家委员会主任委员、国家卫健委医院管理研究所心血管介入诊疗技术培训专家委员会主任、中国生物医学工程学会介入医学工程分会主任委员。

擅长：复杂心律失常导管消融和临床治疗及基础研究、冠心病介入治疗、瓣膜病球囊扩张。在国内最早开展心房颤动经导管射频消融。

房颤是最常见的心律失常类型之一，由心房主导折返环引起许多小折返环导致的紊乱心脏节律，临床通过心电图即可确诊。房颤时，心房无规律颤动，不能正常收缩舒张，心跳不规则。有时房颤能带动心室完成一次收缩舒张，有时则不能，最终导致患者自我感觉心跳十分不整齐，毫无规律。

房颤的危害是多方面的，可使卒中风险增加5倍，心力衰竭风险增加3倍，痴呆和死亡风险增加2倍，显著降低患者生活质量，同时也给社会和个人造成巨大经济负担。卒中患者中约五分之一由房颤引起。房颤患者，由于心房不能规律的收缩舒张，血液容易在心房内瘀滞，易凝固形成血栓，血栓脱落随血液循环，可栓塞在身体的各个部位，其中栓塞在脑血管的概率最大，危害也最大，可导致卒中甚至猝死。

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