直播预告：正确认识和科学处理肺结节

在我们身边经常能够看到：某某人胸部CT体检，发现肺部结节，立即上网搜索，一个刺激的字眼——“肺癌”映入眼帘，然后开始担惊受怕，茶饭不思，感觉世界末日来临，惶惶不可终日。

得了肺部结节就一定是癌症吗？有那么恐怖吗？我们该怎么办？

9月30日16：00人民好医生邀请到苏州大学附属第一医院 第一临床学院副院长、放射科科主任胡春洪教授做客人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端，给大家讲解如何正确认识和科学处理肺结节。

专家介绍

胡春洪，苏州大学附属第一医院放射科主任，苏州大学第一临床医学院副院长，苏州大学影像医学研究所所长。

学术任职

江苏省放射学会候任主任委员

中华放射学会心胸学组副组长

中国生物医学工程学会影像工程与技术分会副主委

江苏省放射医师协会副会长

江苏省卒中学会影像分会副主任委员

国家重点研发计划项目首席专家

日常生活中，如何预防肺结节？

尽量避免接触有害气雾：

如厨房油烟、二手烟、粉尘、燃煤、燃气以及其他挥发性有机物。

及时积极治疗慢性肺部疾病：

如慢性阻塞性肺疾病（COPD）、肺结核、肺纤维化、尘肺等。

具有以下特征的人群：

年龄50-75岁的，至少有以下一项危险因素，每年体检时应增加1次低剂量CT肺癌筛查：

吸烟≥20包/年（每天吸烟包数x吸烟年数≥20）。比如每天吸两包烟，超过10年，或者每天一包烟，超过20年，这都是20包/年。注意，这其中也包括曾经吸烟，但戒烟时间不足15年者；

被动吸烟者；

职业上接触各种致癌因素（比如石棉、铍、铀、氡等接触者）；

有恶性肿瘤病史或肺癌家族史；

有慢性阻塞性肺疾病（COPD）或弥漫性肺纤维化病史。

密切注意肺癌早期症状：

患有慢性肺部疾病，尤其是有长期吸烟史者，若出现痰血、刺激性干咳、胸痛或不明原因的发热、体重下降、头痛、骨痛等肺外症状及体征者或有相同部位反复发作肺炎者，应高度警惕，需到医院做相关检查。

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