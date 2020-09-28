警惕“无糖月饼”致血糖、血压升高

新华社长沙9月27日电 （记者帅才）中秋节临近，湖南省中医药研究院附属医院老年病科主任袁春云教授提醒，月饼虽然美味，但患有糖尿病、心脑血管疾病的患者和老年人不可多吃。

袁春云说，传统的五仁馅月饼属于高脂肪类，水果馅月饼属于高糖类，蛋黄馅月饼属于高胆固醇类，对于糖尿病、心脑血管疾病患者和老年人，不可以多吃月饼，更不能把月饼当主食。

另外，市场上所谓的“无糖月饼”，是指馅料中不含蔗糖的月饼，但月饼本身含有大量的淀粉，可分解成葡萄糖。临床上有不少老年患者就是因为贪吃“无糖月饼”，导致血糖、血压升高，病情加重。

袁春云建议，老年人选购月饼时可以选择低糖低脂的品种，在食用了月饼后，应减少其余糖类和油脂类食物的摄入量，摄入富含膳食纤维和维生素的蔬菜、水果，同时应适当增加运动。

专家建议，老年人也可以根据自身喜好制作素食月饼，以药食同源的中药材为馅料。