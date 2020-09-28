国家卫健委：9月27日新增确诊病例21例 均为境外输入病例

人民网北京9月28日电（董童）国家卫生健康委于今日在官网发布的《截至9月27日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）提出，9月27日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例21例，均为境外输入病例（上海10例，广东5例，内蒙古3例，福建2例，山西1例）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。当日新增治愈出院病例12例，解除医学观察的密切接触者786人，重症病例较前一日减少1例。

境外输入现有确诊病例185例（其中重症病例2例），无现有疑似病例。累计确诊病例2823例，累计治愈出院病例2638例，无死亡病例。

情况显示，截至9月27日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例185例（其中重症病例2例），累计治愈出院病例80553例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例85372例，无现有疑似病例。累计追踪到密切接触者831369人，尚在医学观察的密切接触者7020人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者14例（均为境外输入）；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察38例（均为境外输入）；尚在医学观察无症状感染者367例（境外输入365例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例5621例。其中，香港特别行政区5065例（出院4786例，死亡105例），澳门特别行政区46例（出院46例），台湾地区510例（出院480例，死亡7例）。