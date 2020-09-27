记性不好？改善记忆力试试这6招

看到熟人想不起名字、不记得东西放在哪里了……想必这些现象大家都不会陌生。美国加州大学洛杉矶分校长寿中心塞梅尔研究所的主任加里 斯莫尔在对全美范围内的 1.8多万人进行的一项调查中发现，虽然几乎所有人都有健忘的小毛病，但通过一些小训练，可以减少健忘的出现次数。近日，英国“生活黑客”网介绍了一些改善记忆力的妙招，能在一周内起效，坚持练习，增强大脑的认知功能。

1.定位寻找家中的常用物品。每天花10分钟的时间来搜寻家中经常出现的物品，比如钥匙、钱包、手机、公文包、眼镜和鞋子等。找到后固定它们的位置并牢记，一想到某种物品就会联想到某个特定的位置，卸载大脑的过重负荷。

2.花1分钟记住新的人名。每天都尝试让自己结交一位新的朋友，并在心中反复默念名字持续1分钟。这样就能让大脑中的海马体与额叶通力合作，将信息转移到长期记忆力的储存空间之中。

3.联想法。如果你总是出现要做什么事，却又想不起来具体做什么的情况，请尝试使用联想法。比如，你需要购买鸡蛋和邮票，还要去洗衣店拿洗好的衣服，就可以在脑海中想象自己抱着个贴了张邮票的大个鸡蛋，突然间鸡蛋破裂了，蛋液撒了衣服一身，就不得不去洗衣店了。想象越有创意，记忆信息就越为牢固。

4.玩益智游戏。研究表明，玩一些利用物理知识的智能手机游戏，比如“割绳子魔法”，就能提高注意力，避免在记东西时走神。而且，在任务切换的过程中，可以锻炼自己的适应能力。还有一些涉及到规划和调整策略的脑力游戏，比如“星际争霸”，也能提高记忆力。

5.锻炼回忆功能。瞄准配偶、孩子或同事所穿的一件新服饰，比如衬衫、领带、夹克衫、珠宝或鞋子等，注意这些服饰的颜色、样式、质地和纹理，用笔记下至少四个细节。在晚上睡觉前，尝试去回忆这些细节，并翻开笔记对比。

6.给自己出点难题。比如，上班选择不同的路线、用非惯用手刷牙、倒着戴手表，这些给自己找点小麻烦的活动，能增强认知功能，有助提高记忆力。▲ （周铭）