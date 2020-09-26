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“肾援益百”尿毒症患者援助项目启动

2020年09月26日13:53 来源：人民网-人民健康网

9月26日，中华国际医学交流基金会、中华医学会肾脏病学分会在百特中国的支持下启动了“肾援益百”尿毒症患者援助项目。据了解，该患者援助项目提供自动化腹膜透析治疗，将覆盖全国 10个省份，通过精准扶贫救助贫困尿毒症患者。同时，旨在提高人们对慢性肾病和终末期肾病的认识和重视，提升患者对自动化腹膜透析的认知，帮助尿毒症患者进行科学的治疗和自我管理，重返正常生活。

郑州大学第一附属医院刘章锁教授表示：“慢性肾脏病的晚期称之为尿毒症。引起尿毒症的原因很多，过去大多是肾炎引起，大概一半左右。近几年随着我们生活习惯的改变，生活节奏的变化，我们饮食结构的变化以及环境的变化，诸多因素的变化，疾病谱发生了改变。在2011年以前都是肾炎引起的肾损害占比例多，2011年以后糖尿病引起的肾损害占比超过了肾炎引起的肾损害。另外高血压引起的肾损害也在不断的攀升，这些都是高危因素，需要引起重视。”

中华医学会肾脏病学分会主任委员、浙江大学附属第一医院陈江华教授介绍：“我国慢性肾病发病率逐年升高，终末期肾病患者约200至300万，患者因病致贫、因病返贫更为其家庭带来了极大的经济负担。终末期肾病需要进行科学的肾脏替代治疗，如腹膜透析、血液透析。近年来，自动化腹膜透析和远程患者管理的出现，为尿毒症患者带来了新的希望。自动化腹膜透析利用病人夜间休息时间自动进行腹膜透析，在白天，病人及照护者均正常安排工作和生活，患者可以重返社会，与传统透析方式相比，具有独特优势。”

中华国际医学交流基金会王云亭副理事长介绍：“‘肾援益百’尿毒症患者援助项目将覆盖浙江、四川、海南、河南等10个省，通过精准扶贫更好地救助尿毒症患者，提高患者生存质量，帮助患者更好地回归社会，为患者家庭减轻生活压力和经济负担。”

百特中国工作人员表示，“肾援益百”尿毒症患者援助项目是推动医疗服务持续健康发展，优化医疗资源配置，让贫困患者充分享受到规范化治疗的重要举措。百特作为一家横跨制药与器械领域的创新型医疗企业，将继续支持政府为保障人民健康、建设健康中国贡献力量。

(责编：董童、杨迪)


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