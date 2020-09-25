直播预告：糖尿病患者视力下降 警惕黄斑水肿

糖尿病性黄斑水肿作为糖尿病视网膜病变较为严重的常见并发症之一，可能对患者的视力造成不可逆影响。研究表明，随着糖尿病性黄斑水肿不断进展，如不接受规范化治疗，约25%的患者或可在三年左右出现较为严重的视力下降。糖尿病患者应更加重视眼底筛查，在黄斑水肿的早期阶段，患者如果接受正规治疗，水肿消退后可最大程度上避免失明，降低致盲风险。

2020年9月27日（周日）15:00-16:00，“人民好医生”客户端将邀请广东省眼病防治研究所副所长、广东省人民医院眼科行政主任张良进行视频直播，与您探讨如何预防和治疗糖尿病性黄斑水肿。

专家介绍

医学博士，主任医师，博士生导师，广东省眼病防治研究所副所长，广东省人民医院眼科行政主任。国家卫健委防盲技术指导组委员，

中国残疾人康复协会康复评定专业委员会常务委员，中国微循环协会眼微循环专业委员会白内障学组委员，广东省医师协会眼科分会副主任委员、防盲学组组长，广东省中老年眼保健专业委员会主任委员。

专家擅长眼底疾病、白内障、青光眼等疾病的诊断和治疗，白内障手术、复杂性视网膜脱离及糖尿病视网膜病变手术。

什么是糖尿病性黄斑水肿？

糖尿病黄斑水肿就是由糖尿病引起的发生在眼睛视网膜黄斑区的严重并发症，是导致糖尿病患者视力损害，甚至失明的最常见原因之一。可以发生在糖尿病性视网膜病变（DR）的任何阶段。且随着DR病情的加重，糖尿病性黄斑水肿发生率也逐渐增加。

糖尿病性黄斑水肿会有哪些表现？

症状：中心视力缓慢减退，可有相对或绝对中心暗点。

眼底所见：早期病变在检眼镜下基本正常，黄斑中心凹光反射弥散或消失。

眼底荧光造影：荧光造影对黄斑囊样水肿的诊断最有价值：造影早期囊样水肿区遮挡脉络膜背景荧光，故黄斑水肿范围内呈较大的暗区。静脉期黄斑区毛细血管能见度增加，可见毛细血管扩张，血管逐渐变得模糊且有染料渗漏，形成黄斑区强荧光。造影后期荧光素积存于黄斑区各小囊内，形成特有的花瓣形或轮辐状荧光素积存。这种现象有时在造影5分钟后即可出现，一般均在10～30分钟内最明显。如黄斑视网膜水肿程度较轻，尚未形成黄斑囊样水肿，或很不明显时，只能见到造影后期的视网膜染色性弱荧光，这对早期黄斑水肿的诊断亦十分重要，因为此时检眼镜常看不到明显的异常。

OCT检查：分为海绵状肿胀，黄斑囊样水肿及浆液性视网膜脱离三种类型。

中心视野：中心相对或绝对暗点，中心暗点和变形更明显。

如何预防糖尿病性黄斑水肿？

1.糖尿病性黄斑水肿是糖尿病的并发症之一，只有在全身综合治疗的基础上，糖尿病性黄斑水肿治疗才能得到较好的疗效。

2.平时注意戒烟戒酒，避免高脂饮食，控制血糖、血压、血脂。

3.糖尿病黄斑水肿的治疗需要综合管理，患者应严格按照医嘱复查，定期检查眼底。平素要注意眼睛的保养。

4.一旦黄斑水肿形成，并且突然眼前有大片黑影遮盖，或有大量飘浮物出现，应及时到眼科就诊。

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