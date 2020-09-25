创新诊疗与创新支付 让患者受益最大化

为了进一步响应“健康中国行动（2019-2030年）之癌症防治行动”号召，由北京白求恩公益基金会主办、人民网·人民健康协办的“2020中国肺癌防治高峰论坛”于9月11日在北京顺利召开。论坛旨在普及肺癌防治知识，提升肺癌早筛早诊早治意识，多方助力“健康中国2030”目标实现。

精准治疗 提高患者生存率

提高患者生存率，治疗方式的进步是重要因素。中国医学科学院肿瘤医院副院长高树庚介绍，我们在恶性肿瘤晚期治疗方面的进展是巨大的。相比以往，如今肿瘤的病理类型、分期、分子分型等都有所了解，使得我们在治疗时能够根据分支肿瘤学的改变，针对性进行治疗，避免治疗过渡或治疗不足，进而提高患者生存率和生活质量。

在肺癌治疗方面，相比传统的放化疗治疗模式，精准治疗、靶向治疗成了当下重要的治疗方式。“近年来，肺癌靶向药物、免疫治疗开展得如火如荼。”高树庚表示，“医疗技术和治疗手段的进步，对中晚期肺癌患者出现了更多新药或方法来延长生命，提高生活质量。”

随着基因检测水平和技术的提高，靶向治疗、免疫治疗成了肿瘤治疗的重要手段。广东省人民医院终身主任吴一龙介绍，靶向治疗让肺癌进入精准治疗时代，是近年来肺癌内科治疗手段的里程碑。近些年免疫治疗的兴起也为肺癌患者带来了更多获益。随着靶向治疗、免疫治疗等精准治疗手段的提高，不断将肺癌诊断治疗关口前移，这些举措都能为患者带来更大的生存获益。

中国医学科学院肿瘤医院内科主任医师王燕在发言中提到，创新靶向药越来越多，遵循循证医学，三代靶向药与一代靶向药相比，生存获益更好。从总体来说，更好的创新药应从更早期开始用；而就患者个体而言，药物选择应全面考虑药物疗效、安全性、经济性等因素，不能一概而论。

“研究发现近20年来，非小细胞肺癌整体死亡率加速下降。” 吴一龙表示，我们可以相信在未来肺癌治疗过程中，在靶向治疗和免疫治疗等精准治疗作用之下，肺癌患者的生存率将获得大幅度提高。

创新支付方式 提高创新药可支付性

对于患者和临床医生而言，治疗方案的选择从来都不是单一因素所能决定的。吴一龙表示，患者选择药物时，应综合考虑药物的有效性，安全性，生存质量，及医保或其他补偿机制，根据患者个人情况，量身定做最合适的诊疗方案。

尽管免疫治疗、靶向治疗的效果令人欣喜，但其价格也让一些患者心有余而力不足。针对医疗费支付，国家卫生健康委卫生发展研究中心医保研究室主任顾雪非介绍称，在整个医疗保证体系中保险、救助和互助是现有的医疗支付方式。保险包括医疗保险和商业保险，救助主要针对弱势群体，而保险中商业健康险虽然同基本医疗保险有共通之处，但更多的是一种自愿购买的机制，满足个性化的需求。目前，患者选择商业健康险的比例仍然较小。

“探索商业健康险、医疗互助等支付方式，夯实政府主导的医疗救助托底保障功能是非常重要的。此外，我们还应在现有的支付体系下，创新支付方式。例如，创新医保同企业、医保同医疗机构之间的结算方式等。”顾雪非强调。

顾雪非指出，将创新药纳入医保需要多重考虑，包括药物经济学价值、影响预算分析等。肿瘤新药可及性近年来受到政府和社会各界高度关注，通过谈判准入等方式患者负担显著下降。进一步改善新药可及性，关键在于“开源节流”， 一方面完善医保筹资增长机制，另一方面通过目录动态调整剔除疗效不明确的“神药”开展支付方式改革减少不合理资源消耗。此外，也可以积极探索财务分担协议、按疗效付费等新药创新支付方式。

在肺癌防治结合的“组合拳”中，患者支付的大笔医疗费用于治疗过程中，而节约医疗资源、节省医疗费用的核心是在于防。

《国务院关于实施健康中国行动的意见》提出，到2022年和2030年总体癌症5年生存率分别不低于43.3%和46.6%的目标。

如何实现这一目标？对此，吴一龙表示，早诊早筛，多学科综合治疗，提高药物可及性与可支付性，优化肺癌诊疗决策是未来实现这一目标的可参考方案。疗效显著的创新药品进入医保能显著改善患者治疗药物选择，也期望这类创新药物能够纳入医保，更好地造福肺癌患者。

提高新药可及性 企业责无旁贷

如何进一步提升药物可及性，让创新药及时惠及患者，受到了社会各界关注。

目前，癌症防治行动是推进“健康中国”建设的一大关键，在癌症防治领域，创新药研发和使用也格外活跃。肺癌作为我国一大高致死率、高发病率的恶性肿瘤，降低肺癌致死率，提高生存率成了全社会的期盼。药企作为医疗体系重要组成成员，在研发创新药的同时，对助力提高新药可及性也责无旁贷。

顾雪非表示，提高药物可及性需要创新支付方式，并非所有新药一上市就能进医保。一些较昂贵的创新药在未进入医保目录之前，很多药企大多是通过开展赠药项目或对低收入人群进行豁免的方式，探索药物可及性。

阿斯利康中国副总裁、企业事务及市场准入部负责人黄彬介绍，医药企业在不断开拓科学疆域，持续加大创新药物投入，为患者带来更多创新药的同时，也要为提高创新药可及性贡献自己的力量。企业做好本职工作的同时，还希望在专家的带领下让更多好药尽快到市场上。也希望能够在国家相关部门的支持下开展多层次准入探索模式。在医疗体系中大家相互关联，提高药物可及性，不仅能支持国家癌症防控行动，还能造福患者创造更多价值。