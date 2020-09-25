心梗是因冠状动脉急性、持续性缺血缺氧所导致的心肌坏死，心梗后再发风险高。为帮助心梗患者预防再发心梗，9月22日，由国家卫生健康委疾控局、中国健康教育中心和中国记协办公室联合发起并指导的“中国健康知识传播激励计划”项目，组织各界专家多次共同研究讨论，发布《“胆固醇达标，预防再次心梗”核心提示》，旨在帮助心梗患者重视胆固醇达标，预防发生再次心梗。

心梗后再发风险高，胆固醇达标最重要

中华预防医学会健康传播分会主任委员、原卫生部疾控局副局长孔灵芝表示，我国心血管病患病率呈持续上升趋势，管理好低密度脂蛋白胆固醇，对预防再次心梗至关重要。

中华医学会心血管病学分会候任主任委员、首都医科大学附属北京安贞医院心脏内科中心主任马长生教授表示，患者第一次发生心梗后1年内再次发生心梗、卒中或心血管疾病死亡的平均风险为20%。而低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）升高是导致心梗复发的最重要危险因素。因此，心梗患者应遵照医生建议，将低密度脂蛋白胆固醇等相关指标严格控制在合理水平。

心梗患者低密度脂蛋白胆固醇目标值应更低

心血管病患病风险不同人群的低密度脂蛋白胆固醇水平有不同的目标值。心梗患者的低密度脂蛋白胆固醇的目标值要更低。

绝大多数心梗患者属于动脉粥样硬化性心血管疾病（ASCVD）超高危人群。超高危人群应更加严格管理胆固醇水平，其低密度脂蛋白胆固醇目标值应降低至1.4 mmol/L以下，且应比用降脂药前的水平降低至少50%，两者均应达标。对于2年内发生2次及以上不良心血管事件的患者，可考虑将低密度脂蛋白胆固醇降至1.0 mmol/L以下，且较用降脂药前降幅超过50%。

由于血脂检查化验单上的正常值参考范围是针对普通人，心梗患者不能仅凭化验单显示正常就放松对低密度脂蛋白胆固醇的管理，一定要在医生指导下做到低密度脂蛋白胆固醇双达标，以预防再次心梗的发生。

预防再次心梗，需要采取以下行动

中国医学科学院阜外医院陈伟伟教授表示，心梗患者应接受规范治疗和改善生活方式的干预，并提出以下几点建议：

1.定期测血脂。发生过心梗的患者每3-6个月应测定1次血脂，并在医生指导下将血脂中的低密度脂蛋白胆固醇控制在目标水平以下。

2.保持健康生活方式。心梗患者应在医生指导下，科学管理膳食、戒烟戒酒、控制体重和腰围、保持适量身体活动。

3.坚持规范治疗。心梗发生后1年内再发风险很高。心梗患者应在改善生活方式的基础上进行规范临床治疗。尤其是超高危人群应尽早且持续做到低密度脂蛋白胆固醇控制双达标。

4.血脂、血压、血糖共同管理。高血压、糖尿病等均会增加再发心梗的风险。心梗患者必须对“三高”同时进行严格管理，以最大程度地降低再次心梗风险。