你知道该如何保护好牙齿吗？

9月20日是全国爱牙日，牙齿健康影响着我们的身体健康。成年人满口牙齿在28至32颗之间，世界卫生组织提倡保护牙齿的“8020”计划，即80岁保留20颗功能牙。但是在我国，牙齿养护现状不容乐观。北京大学口腔医院口腔预防保健科主任郑树国教授表示，有牙病别拖着不治，因为牙病会在一点一点地拖延中，越来越严重。

如何发现牙齿健康出现问题了？

如果发现牙龈出血，这往往是身体在发出预警信号，提示口腔健康状态已经不是很理想了。比较常见的情况是菌斑导致的牙龈炎。这时牙龈处在早期表浅的炎症状态，通过保持口腔卫生，以及一些简单治疗（如洁治，也就是“洗牙”），会在一定时间内恢复正常。

还有一种是已经出现牙周炎的表现。牙齿在口腔当中就像大树在土壤中一样，患牙周炎后，就好比树根周围的土壤流失，牙根暴露出来，专业称为附着丧失。如果出现这种情况，就进展为牙周炎了。此时单靠认真刷牙已经不能解决问题，必须经过专业系统的治疗才能控制炎症。

牙周疾病都有些征兆，首先，是牙龈出血。专家提醒，刷牙的时候如果发现牙刷上黏了一些血渍，或者在咬苹果、馒头等食物时留下带血的齿痕等，这往往提示牙龈可能出现炎症了。

另外，如果出现以下这些情况，要特别注意。例如突然觉得牙齿咬东西没有力量，或者牙齿出现松动，出现不太好的口气。这都是身体在提醒你：牙周状况不好了。建议尽早去专业医疗机构进行口腔检查。

好好刷牙能不能护好牙周？

很多口腔疾病的重要致病因素是牙菌斑。虽然通过有效的刷牙可以去除牙菌斑，但是并不能将其完全清除干净。随着菌斑不断形成，唾液当中钙和磷等矿物成分会附着其上，形成牙石。

有部分牙石肉眼可见，附着在龈上，其实还有相当一部分存在龈下，它们不断刺激牙根周围的牙周组织，产生炎症。通过日常的刷牙，并不能将其清除。

对此，洗牙是很好的解决方法，它可以去除龈上的菌斑、牙石。

此外，对于龈下菌斑和牙石的去除，还需要系统的牙周治疗。只有有效去除了龈上和龈下的菌斑和牙石，才能使牙周组织有一个很好的恢复环境，进而有效地解决牙周问题。

专家表示，普通牙刷和电动牙刷比起来，在去除牙菌斑的效率上是没有显著差别的。很多临床研究都证实了这一点。使用普通牙刷，当掌握了正确的刷牙方法后，一方面可以达到和电动牙刷一样的菌斑去除效果。另一方面，刷牙的精细动作使手部得到锻炼，一举多得。可见，掌握正确的刷牙方法更为关键。

首先，在选择牙刷时，尽量选小刷头牙刷——在刷牙时，更为灵活，尤其容易进入不易清洁的部位，以便提高清洁效率。

其次，刷毛软硬要适宜。对于中老年人来说，因为牙周疾病或者已出现牙龈退缩，牙根暴露，适合选用软毛牙刷。而对于青少年和儿童来说，刷牙时容易清洁不到位，那么这时可以选刷毛稍硬一点的牙刷。

第三，刷毛尖端要磨圆，对牙表面的损伤会相对较小。

最后，刷柄要防滑，可选择符合人体工程学设计的款式，更方便持握。

天天刷牙虫牙还会找上门？

虫牙临床称为龋齿，形成的原因主要有以下几点。

第一是牙齿本身。有一部分人牙齿发育不理想，容易被酸性等物质腐蚀，更易得龋齿。

第二是导致龋齿的细菌。口腔中细菌非常多，平时刷牙可以去除一部分，但实际上即使掌握了正确的刷牙方法，也只能清除大约50%的牙菌斑。

第三是人们的日常饮食。有些人喜欢甜食、饮料，摄入大量糖分，在被口腔中的产酸细菌酵解过程中产生酸性物质，进而腐蚀牙齿。

专家强调，龋齿的早期治疗非常关键。牙齿表面的牙釉质很坚硬，没有神经分布。当龋齿在早期时，只局限在牙釉质表层，在用工具清除被腐蚀的部分时，实际上人是感觉不到的。而如果治疗不及时，龋齿越来越深，波及牙齿内部的牙髓，也就是人们常说的“牙神经”，再进行治疗，痛苦可想而知。

有的人不以为意，觉得可以忍两天、吃点镇痛药，甚至用一些止痛“偏方”。这是不对的，因为龋病这时还在进一步扩散，一旦扩展到牙髓后，不仅会带来疼痛，龋坏中的致病菌以及炎症的有害代谢产物会进入血管，随着血液循环游走于全身各处，可能对心、肾、中枢神经系统等产生影响，带来更严重的后果。

洗牙会让牙缝变大吗？

牙石形成后会逐渐压迫牙龈退缩，占据牙间隙位置，当通过洗牙将牙石去除后，牙间隙再次空出来。但由于牙龈此前已经退缩，有人甚至形成了牙根暴露，感觉上好像是洗牙后牙间隙变大。

事实上，通过清除牙石，是为原先受到挤占的牙周创造了恢复空间，所以单纯洗牙是不会让牙缝变大的。

洗牙通过超声波的爆破、震动作用，将牙石震碎，并通过水的冲洗将其清理干净。它对牙齿本身是没有影响的。专家解释说，将牙齿通过超声洁治后，放到扫描显微镜下观察，结果发现牙表面并没有造成损伤。因此，到正规医疗机构定期洗牙，对于保持口腔健康是很有必要的。

智齿到底应不应该拔？

大多数人有4颗第三磨牙，就是通常所称的智齿。专家认为，如果智齿萌出很理想，长得比较整齐，并且咬合关系也很好，是可以保留的。

而有些长出一半的智齿，位置不正，导致周围的牙龈组织形成盲袋，食物残渣、细菌等容易堆积其中，容易引起炎症、疼痛，或者对相邻牙齿造成影响。这类情况的智齿可能就要拔除了。建议出现智齿萌出异常情况时，一定要去专业的医疗机构检查就诊。

多久进行一次口腔检查才好？

很多人每年都会进行常规体检，其实口腔也需要这样的检查。一些口腔早期疾病，非专业人士很难发现。通过定期进行专业检查，能尽早发现问题。

对正常成年人来说，一般每年需进行至少一次口腔检查。对于易患口腔疾病的成年人，比如有易患龋齿或牙周疾病的情况，建议缩短口腔定期检查的间隔时间，每年进行两次口腔检查。

对处于发育时期的儿童来说，身体变化往往很快，另外饮食习惯和口腔清洁习惯也较成年人更差，因此定期检查的周期要更短一些，一般建议每年至少两次口腔检查。对一些发育不良、易感口腔疾病的孩子来说，可能每3个月就需要口腔检查一次。

另外，对于备孕的年轻女士来说，口腔的健康问题也要在怀孕前及早解决，以便孕期更平稳、更健康，也更利于将来宝宝的生长发育。