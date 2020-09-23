心电图查出“早搏”要不要治

很多人见到体检报告时，可能会看到“窦性心律”“早搏”等提示。有的人对此十分紧张，担心自己得了严重的疾病。在世界心脏日即将到来之际，让我们一起来学习一下如何看懂体检报告中的心电图。

窦性心律就是正常心率

心电图是心内科最常见的检查。心脏的每一次跳动都是在电冲动的控制下完成的，没有电冲动，心脏就不跳了。临床上很多疾病都需要心电图来帮助识别与诊断，例如各种心律失常、急性心肌梗死等等。

心脏里有掌管心脏电冲动的通路，简单来讲包括窦房结、房室结、左右束支和浦肯野纤维。电冲动的起始部位是窦房结，窦房结就像发放号令的司令，指令顺着房室结传导到左右束支和浦肯野纤维，就会引发心肌收缩舒张。每发出一次信号，心脏就会跳动一次。

窦房结发放的冲动，沿着通路传导形成的心律称为窦性心律。因此，一般情况下，窦性心律就是正常心律，如果不是窦性心律那就不正常了。例如有窦性心动过速、窦性心动过缓等等。窦性心律过快，频率超过100次/分，就成为窦性心动过速，健康人吸烟、饮酒、喝咖啡、喝茶、情绪激动等都会引发窦性心动过速。窦性心律过慢，频率低于60次/分，就成为窦性心动过缓。常见于运动员或睡眠时。很多疾病也会引发窦性心动过速或者窦性心动过缓。

多数心脏早搏是良性的

心脏早搏是心内科比较常见的一类心律失常。很多患者感觉自己的心跳或脉搏有间歇或漏跳。其实，临床上多数早搏是良性的，一般预后都很好。一次心脏早搏其实就是心脏提前跳了一下。心脏早搏有很多种，比较常见的有房性早搏和室性早搏，其中室性早搏更常见。劳累、情绪激动、睡眠差、压力大、饮酒、喝咖啡或浓茶等都会引发早搏。冠心病、高血压、瓣膜病（风湿性心脏病）、心肌病、甲状腺功能亢进等疾病也会早搏。

一般情况下，临床上会根据24小时动态心电图来评估早搏的种类与数量。也就是通过24小时动态心电图来看看到底是哪种类型的早搏，早搏多还是少。类型、数量不一样，治疗方案和治疗药物也不一样。

做心电图时要平静

一份心电图，横向是时间轴，纵向是电压轴，也就是波幅。心脏一次电活动产生的心电图包括P波、QRS波和T波，还有PR间期和ST段。简单来讲，P波是心房收缩的电活动，QRS波群是心室收缩的电活动，T波是心室舒张的电活动。正常情况下，电冲动传导到心房之后，紧接着冲动传导到心室，引发心室收缩，心室收缩就把血液泵到全身的血管，给全身各个器官供血了。

体检报告的心电图上还常见房室传导阻滞、左束支传导阻滞、右束支传导阻滞、左心室高电压、ST-T段改变、预激综合征等心律失常。房室传导阻滞就是电冲动传导到心房后延迟了较长一段时间才传导或者没传导到心室。左束支传导阻滞就是电冲动传导到左心室有障碍了，右束支传导阻滞就是电冲动传导到右心室有障碍了。左心室高电压就是心室收缩时电压比较高，一般高血压、肥厚性心肌病等容易出现左心室高电压。ST-T段改变就是心室舒张异常，一般情况下，心肌缺血或心肌梗死最容易出现ST-T段改变，当然还有很多非缺血性的ST-T段改变。上述心律失常严重不严重，还需要具体问题具体分析。

做心电图前不需要空腹，基本上到医院随时都可以做。只是做之前要让自己安静下来，尽量避免剧烈活动和紧张激动的情绪。由于做心电图时要暴露胸部，因此尽量穿宽松的衣服。做心电图的时候尽量保持正常呼吸，不接打电话，肢体不要活动以免干扰心电图信号。

（作者：北京安贞医院综合心内科副主任医师）