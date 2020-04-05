直播预告：疫情期间心房颤动的慢病管理

心房颤动（简称房颤）是最常见的持续性心律失常。随着年龄增长房颤的发生率不断增加，75岁以上人群可达10%。房颤时心房激动的频率达300～600次/分，心跳频率往往快而且不规则，有时候可达100～160次/分，不仅比正常人心跳快得多，而且绝对不整齐，心房失去有效的收缩功能。

房颤多见于有原发性心血管疾病的患者，当其他慢性疾病患者发生代谢性紊乱时也可发生房颤，正常人在某种诱因作用下也可引发房颤，如大量饮酒。还有部分房颤的发生病因不明。对于我国近千万房颤患者而言，能尽早诊断、提前预警，并接受统一规范的治疗，降低卒中风险是最理想的。

2020年04月07日（周二）13:30-14:30，“人民好医生”客户端将邀请首都医科大学附属北京朝阳医院心脏中心主任杨新春教授进行视频直播，结合房颤诊疗的特点，科普疾病的治疗及日常管理，千万不要错过。

专家简介：

杨新春，教授，医学博士，博士生导师，首都医科大学附属北京朝阳医院心脏中心主任，首都医科大学心血管疾病研究所所长，享受政府特殊津贴专家。美国心脏病学院院士(FACC)，欧洲心脏病学会委员(FESC)，美国心律学学会委员(FHRS)，中国生物医学工程学会心律学会副主委，中华医学会心血管病学分会常委，中华医学会心电生理和起搏分会常委， 全国房颤工作委员会副主委，全国室性心律失常工作委员会副主委。

擅长：心律失常、冠心病、高血压及介入心脏病。

房颤典型症状

心悸、头晕、胸闷、乏力为房颤患者的常见症状，部分患者还可以出现黑矇、晕厥、多尿等，有器质性心脏病的患者心室率快时可诱发心绞痛或心衰，也有部分房颤患者无任何症状。房颤根据发作频率和持续时间不同，其症状有显著差异。

阵发性房颤

频率不快，可无明显症状；心率快，患者感到心悸、心慌、气短、烦躁、乏力等，听诊心率不齐、心音强弱、快慢不一，此外还有脉搏短拙、多尿等；心率过快，引起血压过低甚至晕厥。

持续性房颤

持续性房颤患者主要临床表现为心悸、气短、活动后心室率加快等。此外，还存在较高的体外循环栓塞的发病率，特别是风湿性心脏病合并房颤时，脑血管栓塞的发病率更高。

治疗原则

1，恢复窦性心律 只有恢复窦性心律（正常心律），才能达到完全治疗房颤的目的，所以对于任何房颤病人均应该尝试恢复窦性心律的治疗方法。

2，控制快速心室率 对于不能恢复窦性心律的房颤病人，可以应用药物减慢较快的心室率。

3，防止血栓形成和脑卒中 房颤时如果不能恢复窦性心律，可以应用抗凝药物预防血栓形成和脑卒中的发生。

对于某些疾病如甲亢、急性酒精中毒、药物所致的房颤，在祛除病因之后，房颤可能自行消失。

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