国家卫健委：9月22日新增确诊病例10例 均为境外输入病例

人民网北京9月23日电（董童）国家卫生健康委于今日在官网发布的《截至9月22日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）提出，9月22日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例10例，均为境外输入病例（广东4例，四川3例，天津1例，山东1例，河南1例）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。当日新增治愈出院病例8例，解除医学观察的密切接触者277人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例168例（其中重症病例3例），无现有疑似病例。累计确诊病例2758例，累计治愈出院病例2590例，无死亡病例。

截至9月22日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例168例（其中重症病例3例），累计治愈出院病例80505例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例85307例，无现有疑似病例。累计追踪到密切接触者828204人，尚在医学观察的密切接触者6864人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者18例（均为境外输入）；当日转为确诊病例3例（均为境外输入）；当日解除医学观察21例（境外输入20例）；尚在医学观察无症状感染者385例（均为境外输入）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例5601例。其中，香港特别行政区5046例（出院4729例，死亡103例），澳门特别行政区46例（出院46例），台湾地区509例（出院479例，死亡7例）。