龋齿危害别小觑,　刷牙＋涂氟防蛀牙

最新调查显示，我国66%的儿童患有龋齿。9月20日是第32个“全国爱牙日”，主题是“口腔健康，全身健康”。而2017年发布的第四次全国口腔健康流行病学调查也显示，我国12岁儿童恒牙龋患率为34.5%，平均龋齿数为0.86颗，比十年前上升7.8个百分点；5岁儿童乳牙龋患率为70.9%，比十年前上升了5.8个百分点，农村73%的5岁孩子有蛀牙，高于城市。我国儿童患龋情况呈加速上升态势。

什么原因导致儿童蛀牙？蛀牙对儿童健康有何影响？乳牙患龋是否需要治疗？预防龋齿家长应帮助孩子做什么？首都医科大学附属北京友谊医院口腔科医生王变红指出，孩子没有口腔保健意识，而家长们对儿童口腔保护意识也比较淡薄，未能督促孩子及时养成良好护理习惯，从而使儿童面临蛀牙、牙龈炎等牙疾侵害，乃至影响全身健康。家长作为孩子口腔健康第一责任人，应尽早关注儿童口腔健康，如果孩子患有龋齿，应尽快到正规口腔医疗机构就诊。

龋齿危害儿童健康，乳牙患龋不能放任不治

龋齿俗称蛀牙，是儿童最常见的慢性疾病之一，是牙齿在多种因素作用下，牙釉质、牙本质、牙骨质发生脱钙、有机质分解，从而造成牙体组织缺损的一种疾病，可以继发牙髓炎和根尖周炎，甚至能引起牙槽骨和颌骨炎症。据统计，约有20%的5~11岁儿童至少有一颗未经处理的蛀牙；约13%的12~19岁青少年至少有一颗未经处理的蛀牙；来自低收入家庭的5~19岁儿童患龋齿几率（25%），是来自高收入家庭儿童（11%）的两倍多。

第四次全国口腔健康流行病学调查还发现，5岁儿童龋齿中经过充填治疗的牙齿比例仅为4.1%，12岁儿童龋齿中经过充填治疗的牙齿比例为16.5%，城市高于农村。“好多家长认为乳牙迟早要掉，就算患龋也无需治疗，恒牙保护好就行。这种观点是完全错误的。”王变红提醒说，儿童蛀牙可导致牙体缺损，会严重影响牙颌系统的生长发育，造成面部发育不对称；而且蛀牙还会引起疼痛和感染，影响儿童的进食和咀嚼，进而影响消化和吸收，延缓孩子的生长发育，降低抵抗力。如果不及时治疗，蛀牙甚至可能导致孩子说话、玩耍和学习方面的问题。

“龋病能引起孩子牙痛，牙龈、面部肿胀，甚至高热等全身症状。龋病长期得不到治疗还会影响恒牙的正常发育和萌出。”首都医科大学附属北京口腔医院儿童口腔科医生张元敏也表示，由龋病引起的根尖周炎往往成为疾病的感染病灶，其有害的代谢产物或细菌毒素可被血液或淋巴液带到其他器官，在机体过度疲劳、感冒等身体抵抗力降低时，可诱发慢性肾炎、风湿性关节炎、心内膜炎和败血症等全身性疾病。

长蛀牙糖不是唯一祸首，天天喝饮料等于把牙泡在酸液里

家长们注意了，巧克力、糖果、甜食、饼干、膨化食品、碳酸饮料、柠檬水等，这些都是最伤害孩子牙齿的食物。王变红指出，儿童龋齿的主要原因是多餐，以糖等甜食为加餐；还有就是长期喝碳酸饮料、柠檬水等含糖酸性饮料；再加上不及时清洁口腔，食物残留导致细菌滋生侵蚀牙体等。

“我们曾接诊一个12岁男孩，天天喝碳酸饮料，家长送来就诊时，整口牙齿全坏了”。王变红对记者说。而记者的一位好友，也因为每天给女儿喝柠檬蜂蜜水，结果不到2年，孩子已经去医院补了十几颗牙，医生说孩子的牙基本全被腐蚀迟早都会烂，现在只能是密切观察，坏一颗及时补一颗。

“天天喝饮料，等于把牙泡在酸液里，肯定会慢慢腐蚀溶解掉。我们把喝饮料导致的这种烂牙叫做‘可乐牙’”，王变红解释说，大部分饮料尤其是碳酸饮料，pH值通常在2.2~4.9之间，而牙齿表面的珐琅质溶解临界值是5。一瓶可乐里大约有17块方糖，当口腔里细菌遇上高糖，也会发酵产酸，导致牙釉质脱矿溶解。

牙齿护理不当，也会导致儿童蛀牙

还有很多家长说，自家宝宝平时糖没吃多少，但是也有蛀牙。王变红表示，儿童有蛀牙除了和不当饮食有关，还和平常牙齿护理不当有很大关系。儿童预防龋齿，可减少进餐次数（集中时间吃），餐后及时清洁口腔（如漱口、嚼无糖口香糖、刷牙等）。

“从出生开始，家长就应为婴幼儿清洁口腔。”王变红建议，婴儿出生之后，家长应每天早晚2次用软纱布或软毛牙刷为孩子擦洗口腔。牙齿萌出后，可用纱布或软毛刷轻轻为孩子擦洗口腔和牙齿。当多颗牙齿萌出后，家长可用指套刷或软毛刷为孩子每天刷牙2次，并确保清洁上下颌所有牙面。在家长的辅助和监督下，儿童应完成每日至少2次口腔护理，饭后要及时漱口。

“晚上不刷牙比早上不刷牙危害更大”，张元敏提醒说，白天喝水会冲走牙菌斑，吃东西后唾液分泌增加也会“杀死”牙菌斑，晚上少了这些“帮手”又不刷牙，堆积在牙齿缝隙里的食物残渣会滋生大量牙菌斑。有好多孩子喜欢在睡前喝牛奶，高脂甜牛奶也是牙菌斑最好的培养基。此外，孩子刷牙每次应保证3分钟，因为牙膏里的抗菌成分要在口腔里停留3分钟才能发挥作用；还应把牙齿的内侧面、外侧面、咀嚼面全都刷到。

张元敏建议，孩子3岁前，应使用儿童无氟牙膏，牙膏用量绿豆大小即可；3岁以上儿童，可使用含氟较少的儿童牙膏，牙膏用量以黄豆大小为宜。他还特别提醒，喝完碳酸饮料后千万不能马上刷牙。因为牙齿在酸水里泡过后，会形成很多细小微孔，硬度下降，这时刷牙对它会形成二次伤害。正确的方法是用清水漱口，半小时后再刷牙。

牙齿涂氟和窝沟封闭，也可有效预防儿童蛀牙

除了每天早晚两次刷牙，预防儿童蛀牙还能做些什么？王变红指出，牙齿涂氟可以预防33%的乳牙蛀牙。同样，每天用含氟牙膏刷牙的孩子患蛀牙几率也会更小。

王变红介绍，牙齿涂氟就是运用氟化物对牙齿表面进行氟化处理，使牙齿表面和缝隙附着泡沫，释放氟化物，有效抑制口腔细菌生长，防治龋齿。但牙齿涂氟要在牙科医生指导下操作。涂氟后4小时内，孩子不要喝水、喝饮料或吃东西、漱口，12小时内不可以刷牙。患有感冒、胃病或胃肠不适的儿童，在患病期间应暂缓涂氟；有口腔溃疡、疱疹性口炎等口腔黏膜破损问题的儿童，也应暂缓。

张元敏建议，为适龄儿童进行窝沟封闭，是预防恒磨牙窝沟龋的最有效方法。其原理是用高分子材料把牙齿窝沟填平，使牙面变得光滑易清洁，细菌不易存留，可有效预防窝沟龋。研究表明，在后牙咀嚼面上涂上牙科密封剂可防止80%的蛀牙。张元敏提示，儿童即使进行了窝沟封闭，仍然不能忽视每天认真刷牙。（记者 项丹平）

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别让孩子掉进护牙这些“坑”

误区1：孩子用软毛牙刷更好。家长们一般偏向给孩子购买软毛牙刷，认为软毛不会伤到牙齿。儿童口腔专家夏斌提醒，一般来说，给孩子选中性毛牙刷就可以，因为牙齿本身很坚硬，使用软毛牙刷反而会导致刷牙效率下降。

误区2：孩子还小不着急刷牙。很多家长都觉得孩子还小不需要刷牙，这是错误的。广东省妇幼保健院口腔科主任黄群指出，宝宝有牙就要开始刷，从孩子第一个牙齿萌出开始，就应该做好清洁工作。随着孩子年龄长大，家长要给孩子培养良好刷牙习惯。

误区3：牙看起来干净就是刷干净了。许多孩子每天都正常刷两遍牙，但看起来的干净并不等于真正做好了牙齿清洁。家长如何检查孩子牙齿是否刷干净？夏斌建议，对于5岁以下儿童，在孩子刷完牙后，让孩子躺在在沙发或床上，家长抱着孩子的头，用干的纱布或棉花，擦拭孩子牙齿。如果擦拭完后纱布或棉花还是白色，说明刷干净了；若纱布或棉花有一层黄腻的东西，那肯定不干净，家长可继续擦拭。

误区4：让孩子刷牙费劲，用电动牙刷更省事。不少家长为了省事，喜欢给孩子使用卡通造型的电动牙刷。南京市妇幼保健院口腔保健科主任吴永正表示：“孩子在7岁内根本不适宜使用电动牙刷。”吴永正解释说，电动牙刷优于普通牙刷之处在于能够通过震荡更好去除牙菌斑；但小孩牙齿不像成年人，只是一些软垢，很少有牙石等顽固东西，所以没有必要大力摩擦。电动牙刷的频率和力度是固定的，刷牙时孩子不会像大人那样很好掌握合适使用方法，一不小心就可能损伤稚嫩牙龈，使牙龈出现红肿、出血等症状，牙齿还会因此遭到剧烈磨损；长期使用可能还会引发牙周炎或牙齿脱落，不利于儿童的牙龈发育。 （明文）