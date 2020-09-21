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中华口腔医学会与腾讯医典达成战略合作

2020年09月21日10:10 来源：人民网-人民健康网

9月20日是“全国爱牙日”，腾讯医典与中华口腔医学会签署战略合作协议，双方将充分发挥在专业医生资源及科普内容生产方面的优势，合力构建从儿童到老年人全生命周期的口腔科普，提高公众口腔健康意识，改善全民健康。

图：中华口腔医学会与腾讯医典战略合作签约仪式

据介绍，本次合作双方将汇聚业内专家，构建日常口腔疾病和防护相关科普词条，并结合时下热门的视频、直播，进行多元形式科普内容的制作，通过中华口腔医学会和腾讯医典全内容生态平台联动传播，将口腔科普融入公众日常生活。

图：中华口腔医学会会长俞光岩发表致辞

中华口腔医学会会长俞光岩表示：“口腔健康是一个国家文明程度的标志，居民的口腔健康水平与其口腔保健意识和行为密不可分。我们期待通过与腾讯医典这样的专业科普平台合作，充分调动医务工作者科普的积极性，为公众传递更多科学的口腔健康知识，引导公众保持良好的口腔健康行为，做到口腔疾病早预防、早治疗，口腔健康常维护。”

腾讯医疗资讯副总经理蔡杰表示：“口腔健康是人们最关注的领域之一，希望通过此次和中华口腔医学会的通力协作，为公众打造一个可信赖的口腔健康和疾病相关一站式科普平台，提升全民口腔健康素养和自我防护能力。”

据了解，除了体系化知识图谱的构建，腾讯医典充分发挥科技专长，将医学与AI科技深度融合，推出多个便捷工具，如基于光学字体识别技术的体检报告解读，基于关键点识别的体态评估等。

(责编：许晓华、杨迪)


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