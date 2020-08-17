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腾讯医典如何打造患者教育“新基建”？

2020年08月17日14:49 来源：人民网-人民健康网

8月12日-17日，2020西普会在海南博鳌举行。腾讯医疗副总裁黄磊发表“智慧医学科普，打造患者教育‘新基建’”主题演讲，从体系化知识图谱构建、普惠化智能工具开发、场景化精准触达三个层面，讲述腾讯医典在专业医学科普领域相关实践。

黄磊表示，疫情发生以来，公众对医疗科普知识的需求急剧上升。区别于通常的泛健康资讯平台，腾讯医典深耕医疗垂直领域专业科普，除了常见病浅层词条类信息的提供，还深度覆盖50多个慢性病、重症诊疗全流程医学知识，并与AI等创新科技融合，帮助患者和家属提升疾病科学认知和自我管理水平，制定有效诊疗决策，提高诊疗效果。

目前，我国心脑血管疾病、癌症等慢性病导致的负担占疾病总负担的70%以上。对于慢性病而言，患者和家属系统化自我管理尤为重要，专业、结构化知识图谱则为患者提供了最好的参照和指引。黄磊指出，不同于急性病，慢病往往需要全程化管理和综合干预，相对应科普内容的构建逻辑也要随之变化，才能满足患者需要。

然而，市场上科普内容多为单点、碎片化知识，深度、体系化医学内容由于建设门槛较高，长期处于缺位状态，科普领域的“新基建”有待夯实。为此，自2017年成立起，腾讯医典便在国内开创结构化、体系化互联网医学科普模式，构建覆盖单病种诊疗全流程的知识树。

黄磊介绍，以肺癌举例来说，近年来新药、新技术进展突飞猛进，不同患者相对应的治疗选择迥异。为此，腾讯医典与广东省人民医院吴一龙教授团队达成合作，共建肺癌专题科普内容，确保为患者和提供最为正确、前沿的科普知识。

结合丰富的临床实践，腾讯医典肺癌专题页还原了真实医疗场景中，患者需要了解的问题，包括症状、分期分型、治疗方案选择、康复照料、复发如何应对等，并将深度文章、专家视频、热门问答等内容穿插在各流程中，实现同一病种因时、因状况甚至因人而异的知识提供。此外，腾讯医典还深入医院场景，完成从内容共建到分发的闭环，实现精准人群覆盖。

“围绕单病种构建全诊疗流程知识树之后，如何使之更好地为人所用，这也是腾讯医典一直在探索的方向，”黄磊表示。腾讯医典在知识图谱化内容基础上，围绕肺癌等疾病，推出了智能问答工具，对用户输入的信息进行理解和意图识别，并基于AI提供精准回答。此外，用户还可通过订阅特定疾病词条，生成定制页面，获取最新科普知识和前沿进展。

黄磊介绍，腾讯医典还从用户需求出发，针对多个不同疾病，如糖尿病、心理健康等，推出自测工具。通过将医学与AI科技深度融合，腾讯医典推出多个便捷工具，如基于光学字体识别技术的体检报告解读，基于视觉感知技术加持的血氧测试工具，关键点识别的体态评估等，满足用户资讯相关轻工具诉求的同时，通过互动性强、趣味化设计，让公众更乐于关注和科学管理健康。

本次西普会期间，黄磊重点介绍了腾讯医典推出的内容开放合作计划，通过API接口的形式，将专业科普内容和智能工具体系化输出，希望打造最大的开放医学知识库，实现专业医学科普在不同场景下的触手可及。

(责编：崔元苑、许心怡)


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