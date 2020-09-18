早筛、早发现是降低肺癌发病率和死亡率的重要手段

近3个月来，江苏省无锡市惠山区第三人民医院为当地居民提供了肿瘤免费筛查服务，结果令人吃惊。“在我们这个小小的二级综合医院，3个月就查出了100多例早期肺癌患者，而过去一年也就查出1、2例。”惠山三院负责人表示，早期肺癌患者的治愈率可达90%以上，至于其它多种恶性肿瘤，若能做到早发现、早治疗，也能大幅提高其5年以上生存率。

人们为什么不愿意去做检查？显然，检查费用较高是主要影响因素之一。“以肺癌、胃癌、肠癌等检查为例，做CT需要280元左右，做无痛胃肠镜检需要1000元左右，过去愿意自费来做检查的居民较少；当我们免除280元的CT费用、300多元的胃肠镜检查费用（除麻药费用）后，来检查的居民数量大幅增加，也发现了不少早期患者。”惠山区第三人民医院负责人说道，除了费用问题外，也与人们对早期肿瘤检查不够重视有关。

不少人认为不疼不痒能吃能喝只要每年参加常规体检便可，没必要小题大作，这种认识是错误的。其实，早期肿瘤的专科检查有十几个专门检查项目，而常规体检仅有几项与之有关，因此，不能用后者代替前者。

在肿瘤免费筛查中，惠山区第三人民医院发现，肿瘤患者年轻化趋势明显，不少早期肿瘤患者是年轻人，一旦不及时早诊早治，演变为晚期肿瘤，会给个人、家庭和社会带来非常大的负担，因此更需要重视。典型者如郭女士（化名），年仅34岁，没有抽烟等不良嗜好，由于偶然机会被劝到医院做检查，结果令人意外，她竟然是早期肺癌患者。后来经过1个小时的微创手术、几天的恢复治疗，得以康复返家。医生会诊认为，郭女士没有不良嗜好也患病，可能是受二手烟或环境污染影响导致。因此，对于普通人来说，不要以为平时觉得不痛不痒就可以放松警惕，应该对自身健康进行合理管理。

据了解，目前各国发病率最高的癌症有所不同，比如在我们的近邻日本，其发病率最高的是消化道癌症，在美国是前列腺癌和乳腺癌，科学界还没有找到各国高发癌症不同的原因。我国肺癌发病率和死亡率居所有肿瘤第一位，有业内人士认为可能与环境因素影响有关，在没有找到确切原因和解决办法时，最好的治疗手段就是进行较大范围的免费筛查，做到早发现、早诊断、早治疗，以保障大众身体健康。

据介绍，目前惠山区第三人民医院对筛查出的肺结节患者进行分级诊疗：如果发现患者肺部出现毛玻璃状结节或疤痕，当其直径小于5毫米时，持续进行随访，观察其生长速度和形态改变，当达到7至8毫米时，由上海专家评估是否有手术指征，如高度可疑癌症，经MDT讨论决定患者接受微创手术治疗；如评估低危可以继续复查随诊，一旦发现增大或变化及时手术。

“目前，我们开通了‘网络门诊’，通过专用视频软件，可以实现远程图像传输和多地医生进行网络会诊，基层医院医疗技术的不足，可以通过网络由上级医疗机构的专家给予弥补。我们主要与复旦大学附属肿瘤医院合作，由对方通过网络对筛查出的病例进行诊断；当患者需要手术时，就请对方派医生来我院实施手术，这样还可以培养我院医生的诊疗能力，提高我院整体的治疗水平，获得多赢效果。”惠山三院负责人在介绍肿瘤MDT时说道。

“针对我国癌症患者数量逐年增加的严峻形势，近期许多地方政府都出台了免费筛查政策，我们倡议大家提高认知、积极参与，以提高全民防治效果。”惠山三院负责人表示，为了有效推行分级诊疗制度、缓解基层医疗资源不足等问题，应采用新技术、新手段，让各级医院共享线上资源；与此同时，创新相关机制，让医疗资源实现线下“双向流动”。

（江苏无锡惠山区第三人民医院供稿）