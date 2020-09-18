警惕食物中的"藏盐大户",家庭减盐这样做!

编者按：很多人都觉得，饭菜如果没盐就会“食之无味”。而美味的菜肴，难免就会“重口”一些。盐，作为百味之首，一直是我们生活中重要的调味品，也是多种调味料的组成部分。可是高“盐”值，除了给我们的味蕾以美味的享受，也会带来一些健康的烦恼！

据北京市疾控中心介绍，食盐的重要组成是氯化钠（NaCl），钠是保持血浆容量、酸碱平衡、神经脉冲传导和正常细胞功能的必要营养素。然而，食盐摄入过多会增加高血压的发生风险，而降低食盐摄入量则可降低血压水平。食盐摄入过多也会增加心脏病、脑卒中、胃癌等慢性疾病的发生风险。对于儿童，食盐摄入过多同样具有危害，且年龄越小，伤害越大。高盐饮食会导致儿童发生心血管疾病、上呼吸道感染、锌缺乏症的风险增加。世界卫生组织推荐成年人每天食盐摄入量低于5克，有助于降低血压和患心血管疾病、脑卒中和冠心病的风险。

北京市疾控中心提示：减盐，可以这样入手

1、选择新鲜食材，保留食物本味

尽量购买新鲜的食材，烹调时尽可能保留食物的天然味道，不需要加入过多的食盐和其他调味品。少吃如咸菜、加工熟食肉类和罐头等食品。

2、正确用盐勺，掌握食盐用量

要做好量的估计，可以借助限盐勺。我们常用盐勺的规格是一勺2克食盐，注意是一平勺，不能冒尖儿。因为其他食物和调味品中也含有盐，所以一个人一天的食盐量应少于3勺。

3、做菜少放盐，出锅再放盐

做菜的时候尽量少放盐，少用酱油、味精、鸡精、豆瓣酱等含盐量高的调味品。烹饪时可以多利用食物如香菇、海米、紫菜等本身的鲜香味，还可以用酸甜味来代替咸味。

炒菜时临出锅了再放盐，这样盐附着在食材的表面，而吸附进食材内部的盐不多，口感咸味儿足，减盐不减味。

必要时对儿童吃的食物进行单独烹调，帮助儿童养成清淡饮食的习惯。

4、在外就餐，主动提出要少盐

餐馆菜品通常比家庭自制的菜品口味更重。因此，减少外出就餐和吃外卖的次数，尽量选择在家就餐，是减盐的好途径。必须在外就餐时，可以主动提出低盐、少油的要求，主动选择低盐菜品。

5、警惕“藏起来”的盐

一些方便食品和零食虽然尝起来感觉不到咸味，但都含有较多的不可见盐，如方便面、挂面、坚果、面包、饼干、冰激凌等，建议购买食品时，仔细阅读营养成分表，尽可能选择钠盐含量低的食品。

6、购买预包装食品，仔细阅读营养成分表

预包装食品营养标签上的钠（Na）就表示含盐量的高低。购买时，要注意尽可能选择钠盐含量低的食品。