植物性食物可帮助降低心血管病风险

《美国心脏病协会杂志》近日刊发的一份研究报告称，在日常饮食中，多吃植物性食物，配以少量的动物性食物，有助于降低罹患心脏病、中风或其他心血管疾病的风险。

在这一由美国国立卫生研究院资助的项目中，研究人员对一万多名美国中年人的饮食信息进行了分析，并将他们的饮食模式按其所食植物性食物和动物性食物的比例进行了分类。他们发现，那些饮食中以植物性食物为主的人，患心脏病、中风、心力衰竭等心血管疾病的风险，比那些较少食用植物性食物的人降低了16%；死于心血管疾病的风险则降低了32%；全因死亡风险也比后者低了25%。

研究人员指出，这是首批对普通人群饮食模式开展的研究之一。此前有针对特定人群，如素食主义者或以素食为主的宗教信徒的研究表明，吃植物性食物对其心脏健康有益。

虽然该研究属观察性研究，并无法证明植物性食物与心脏健康的因果关系，但研究人员强调，他们的研究结果表明了膳食模式的重要性，植物性食物占比相对较高且动物性食物占比相对较低的膳食模式，可能会给心血管健康带来益处。人们若希望减少心血管疾病风险，就应多吃蔬菜、坚果、谷物、水果以及豆类食物。同时，研究人员也不建议人们完全放弃肉食，认为摄入少量的动物性食物还是有必要的。