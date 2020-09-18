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宝宝牙齿长不好？这些习惯要改掉

2020年09月18日07:56 来源：广州日报

宝宝牙齿生长情况的好坏，不仅会影响面部美观，还会影响生长发育。广东省妇幼保健院口腔科主任、主任医师黄群提醒，舔牙齿、咬嘴唇、常用一侧咀嚼等习惯都可导致宝宝的牙齿长不好，家长要注意及时纠正。

常用舌尖舔牙齿

儿童换牙期较长，一般需要6~7年，在这期间如果宝宝养成了舔牙的习惯，如在乳牙松动的时候喜欢用舌尖去舔，养成习惯后又不自觉地去舔新出的恒牙，被舔的牙齿受到向外的推力，时间久了容易使牙冠向前方倾斜而造成上下嘴唇不易闭合的“开唇露齿”状畸形。

爱咬住上唇或下唇

有些宝宝，由于缺乏安全感，或由于感到无聊、缺少陪伴等，会通过咬嘴唇的下意识行为来寻求慰藉。经常咬唇，不仅容易咬烂而致唇炎等口腔问题，而且长期反复咬嘴唇，还可致上门牙或下门牙受到挤压而造成门牙向后移动，如果经常咬上嘴唇，可造成前牙反合，下颌向前突出，常咬下嘴唇则会导致上前牙突出，下颌后缩，上嘴唇变得厚而短，呈张开状态，牙齿外露，影响美观。

总喜欢用一侧咀嚼

有些宝宝在吃东西时，总是喜欢用其中一侧去咀嚼，偏侧咀嚼时，由于咬合力不同，通常健用侧的肌肉收缩力强于少用侧，长此以往，容易造成健用侧咀嚼肌纤维密度较强，看起来较为饱满，而对侧则易出现肌肉萎缩，进而造成下巴、咬合偏斜，出现左右脸型，尤其是下颌部位不对称。

爱咬东西

有些孩子在无聊或压力比较大的时候，喜欢咬手指或将笔伸到嘴巴里咬，这容易造成经常咬手指或咬笔的部位上下牙接触不良，牙齿拥挤不齐，形成牙齿局部的小开颌畸形。另外，如果乱咬硬物，如玩具、木棍等，也会损伤娇嫩的乳牙、牙龈和口腔黏膜等。

不注意口腔清洁

有些宝宝很喜欢吃糖，但又不注重口腔的清洁，这就有可能会造成大量的致龋菌在牙齿表面“安家落户”而形成牙菌斑，使牙齿的腐蚀情况变得更糟糕，从而出现龋齿。（全媒体记者王婧 通讯员林惠芳）

(责编：许晓华、李轶群)


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