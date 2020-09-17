“人民至上 生命至上”  2020中国医院大会在京召开

9月11日上午，2020中国医院大会在北京会议中心召开。

本次大会由中国医院协会主办，以“人民至上，生命至上”为主题，全国人大教科文卫委员会副主任委员、中国医院协会会长刘谦出席会议。国家卫生健康委直属机关党委常务副书记杨建立，国家卫生健康委员会医政医管局监察专员焦雅辉，国家医疗保障局基金监管司司长黄华波，国家药品监督管理局药品注册司司长王平，国家卫生健康委员会业务主管社会组织党委书记许培海，中央军委后勤保障部卫生局医疗处刘阳，中华医学会副会长兼秘书长饶克勤，中国医师协会副会长杨民，中国医院协会副会长方来英，中国医院协会副会长、山东省卫生健康委副主任秦成勇，浙江省卫生健康委一级巡视员、浙江省医院协会会会长马伟杭，中国医院协会副会长、北京医院协会会长张建，中国医院协会副会长、广东省医院协会会长黄力，中国医院协会副会长、江苏省医院协会会长黄祖瑚，中国医院协会副会长王杉，中国医院协会副会长、江苏省人民医院党委书记唐金海，中国医院协会副会长张从昕，以及河北、山西、山东、湖南、甘肃、宁夏回族自治区等省级医院协会会长出席会议。来自全国各地的医院管理者近500人出席现场会议，众多医院管理者及医务人员线上聆听了会议。中国医院协会副会长李林康主持开幕式。

国家卫生健康委医政医管局监察专员焦雅辉宣读国家卫生健康委党组书记、主任马晓伟对2020中国医院大会的批示

国家卫生健康委员会医政医管局监察专员焦雅辉宣读了国家卫生健康委员会党组书记、主任马晓伟对本次医院大会的批示。马晓伟主任在批示中强调，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，全国上下经过艰苦卓绝的努力，取得了抗击新冠疫情斗争的重大战略成果，广大医务人员争分夺秒、舍生忘死救治患者，在抗疫斗争中发挥了中流砥柱作用。马晓伟主任向全国医护人员表示衷心的感谢和崇高的敬意。马晓伟主任指出，战“疫”尚未结束，各级各类医疗卫生机构仍要保持高度警惕，针对疫情暴露的问题补短板、强弱项，充分发挥医疗机构在应对重大疫情中的作用。要加快推进现代医院管理制度和分级诊疗制度等工作，为决胜全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家做出新的贡献。

全国人大教科文卫委员会副主任委员、中国医院协会会长刘谦讲话

刘谦会长在讲话中指出，广大医疗机构管理人员在国家卫生健康委党组和各级党委政府及主管部门带领下，坚决贯彻党中央决策部署，科学谋划方案，精心组织实施，有力协调支持，与广大医务人员一道，团结拼搏、忘我奉献，共同向党和人民交出了一份满意的答卷。刘谦会长表示，面对新形势、新挑战，我们需要用新的理念、新的智慧、新的实践去创新和发展。要进一步做好外防输入、内防反弹工作，坚持常态化精准防控和局部应急处置有机结合，决不能让来之不易的疫情防控成果前功尽弃。刘谦会长代表中国医院协会，向在抗击疫情斗争中做出贡献的所有医务人员、疾控人员和管理人员致以最崇高的敬意！

中国医院协会副会长李林康主持开幕式

在国家卫生健康委员会指导下，中国医院协会“优秀院长和突出贡献奖评选表彰活动”已成功举办9届。今年重点关注了在抗击疫情斗争中做出重要贡献和在深化医改、健康扶贫、改进服务等方面表现优异的院长，采取自下而上、逐级推荐、差额评选的方式，严格执行“两审三公示”的评选规则。共评出5名突出贡献奖和97名优秀医院院长。开幕式上举行了隆重的颁奖典礼，刘谦会长等领导为获奖者颁奖。

抗击新冠肺炎疫情“人民英雄”国家荣誉称号奖章获得者、湖北省卫生健康委副主任、武汉市金银潭医院院长、中国医院协会2020年突出贡献奖获得者张定宇代表受表彰者发表感言。张定宇表示，这个荣誉称号，不仅仅是对我个人的表彰，也是对所有在一线的医生、党员干部、院长的表彰，这份荣誉更属于在座的以及不在现场的广大一线医务工作者和医院管理者。在这次抗疫斗争当中，我仅仅是一名战士，战斗在前沿，更要感谢以习近平同志为核心的党中央的坚强领导，我们的总书记高瞻远瞩、见微知著、果断决策、亲自指导、亲自指挥，打赢了这场疫情防控的人民战争。希望院长们、医生们真正践行伟大的抗疫斗争精神，为中国人民谋幸福，为中华民族谋复兴，把我们的祖国建设的更加美好。

中国医院协会2020年突出贡献奖获得者张定宇发表获奖感言

开幕式后，国家卫生健康委直属机关党委常务副书记杨建立、国家卫生健康委医政医管局监察专员焦雅辉、国家医疗保障局基金监管司司长黄华波、国家药品监督管理局药品注册管理司司长王平分别就公立医院党建、公立医院绩效考核、医保制度与医保监管制度改革、药品审评审批改革对药物临床试验的挑战与机遇等在主论坛作专题报告，受到与会者热烈欢迎。中国医院协会秦成勇副会长、方来英副会长先后主持主论坛。

中国医院协会副会长秦成勇主持主论坛

国家卫生健康委直属机关党委杨建立常务副书记作报告

国家卫生健康委医政医管局焦雅辉监察专员作报告

中国医院协会副会长方来英主持主论坛

国家医疗保障局基金监管司司长黄华波作报告

国家药品监督管理局药品注册管理司司长王平作报告

这是一场致敬英雄群体、表彰先进管理者的大会，也是一场总结经验、凝心聚力的大会。抗疫斗争伟大实践，充分展现了我们医疗卫生战线是一支在关键时刻冲得上去、危难关头豁得出来的忠诚可靠队伍！充分证明了中国共产党具有的无比坚强的领导力，是风雨来袭时中国人民最可靠的主心骨。中国医院协会各会员单位要将习近平总书记的指示牢记于心、付之于行，把疫情防控、深化医改和常规医疗服务等各项工作做得更好，为党和人民应对各种复杂局面和风险挑战贡献全部力量。