关爱口腔，远离“老掉牙”

有一句深入人心的广告语：“牙好，胃口就好，吃嘛儿嘛儿香，身体倍儿棒。”的确，一口坚固的牙齿可以帮助我们摄入丰富的营养，促进身体健康。然而随着年龄的增长，很多中老年人的牙齿出现了缺损、疼痛、松动等现象。有的人认为这是自然衰老的必然结果，没有及时治疗，还有的人甚至觉得看牙太麻烦，不如等全口牙都掉光了再镶牙。这些都是错误的观念。在第32个全国爱牙日来临前夕，让我们一起关注老年人口腔健康，助老人们安享幸福晚年。

80岁不掉牙不是梦

牙齿会不会掉，和年龄没有必然的联系。北京市人均预期寿命已达82.2岁。来我院就诊的一些80岁以上的患者，全口牙齿只有少量龋齿和磨损，这些患者平时都有良好口腔卫生习惯，有自我口腔保健意识。而那些不重视口腔卫生的老年患者，来医院就诊时已出现多数牙不同程度的松动或有大量龋齿。

老年人发现牙齿有问题应及时就医，不能认为掉几颗牙没有关系。有的老年人觉得掉一颗牙镶一颗牙太麻烦，不如等所有牙齿掉光了一起镶。这种想法是不正确的。牙齿缺失后，口腔内的清洁效率就会大打折扣，很容易引发其他口腔疾病。“老掉牙”之后，面部外形也会因为失去牙和牙槽骨的支持而显得衰老，不利于身心健康。

所以老年患者出现了牙齿问题要及时解决。没有任何研究表明年纪大了就应该掉牙，就只能喝粥了。只要坚持正确的口腔卫生习惯，定期做口腔检查，发现牙病及时治疗，健康的牙齿就可以伴随终身，到80岁的时候依然可以至少保留20颗有功能的健康牙齿。我们接诊过一位80岁的老奶奶，连续20余年每年来我院就诊，至今牙齿保护得很好，32颗牙齿都能工作，不疼不肿。

牙齿不好，全身受累

口腔疾病对全身健康及系统性疾病都是有影响的。老年患者的口腔疾病往往与全身疾病互相交错，使病情更为复杂，增加诊断治疗的难度。比如牙周炎和糖尿病之间就会互相影响，如果炎症升级，细菌毒素增强，糖尿病病情也会加重。牙周病还有可能是心血管疾病的独立危险因素。牙齿缺损后，呼吸时容易将空气中的病原体吸入肺部，因此口腔健康与肺炎之间的关系也很紧密。此外，牙齿缺失或龋坏严重，就会影响咀嚼功能，加重胃肠道负担。肾病和阿尔茨海默症也与牙周病有相关性。因此，老年人应该重视口腔卫生保健。

我们在临床上也常常会遇到一些老年人，因患有心脏疾病等慢性病而不敢去治疗口腔问题。曾有一位老年患者，多年前就出现刷牙出血、牙龈红肿疼痛的问题，随着年纪增大，多颗牙摇摇欲坠。通过问诊发现，老人患有严重的冠心病，轻微活动就会出现心前区的不适和疼痛。这位患者担心看牙会导致病情加重，所以一直忍痛拖着没有就医。

其实，因为担心看口腔疾病会诱发心脑血管问题而不敢看牙，反而有可能加重心脏疾病的问题。因为牙周细菌会侵入血管内膜，促进动脉粥样硬化斑块的形成。如果是在有急性炎症、疼痛等疾病情况下看牙，还可能导致动脉痉挛、斑块破裂，甚至会出现严重后果。

牙齿松动的两大原因

导致“老掉牙”最重要的原因有两个，一是龋齿，俗名虫牙，二是牙周炎。龋齿在最初的时候往往没有什么症状，如果老不理它，它就会疼痛，如果任龋患发展，待到就诊时牙齿很可能就需要拔除了。而牙周炎也非常“阴险狡诈”，在不知不觉中把牙齿的根基破坏掉。

那到底是谁指使龋齿和牙周炎这两个“杀手”来破坏我们的牙齿呢？它就是牙菌斑。我们很难在口腔中看见它们，它们是大量细菌组成的有秩序的军团。它们攻击的对象就是牙齿和牙齿周围的组织。

如果不能及时清除掉它们，那些粘在牙上的细菌就会腐蚀牙齿，形成虫牙。

而粘在牙根或牙龈上的牙菌斑，先让牙龈发炎。刷牙时发现牙龈出血了，咬一口苹果牙齿出血，有时早晨起来嘴里也有血。这就是牙周炎。要是不管，细菌军团就会长驱直入进入下方的牙槽骨。牙都长在牙槽骨里，可不是长在肉里。一旦牙槽骨发炎就会萎缩、消失，就如同水土流失，到达一定程度后，牙齿必然松动。轻度的，Ⅰ度松动，还可以通过牙周炎的治疗得到控制。中度的，Ⅱ度松动，牙周炎的治疗只能维持牙齿现状，不能保证牙齿不掉。到了Ⅲ度重度松动，就只能拔牙了。Ⅰ度的牙齿松动您一般自己发现不了，等觉得松动的时候可能就是重度了。在门诊中经常遇到老年患者说：“哎呀！就这几天就松了！”其实，疾病早已发生，只不过没有被觉察而已。

为何无法抵御“冷热酸甜”

老年人常见的口腔疾病还包括牙本质敏感症和口腔黏膜疾病。

在临床上，经常能见到患有牙本质敏感症的中老年人。尤其冬季气温下降的时候，刷牙时的凉水或者早晨散步时的凉风都能引起牙齿酸痛。这是因为牙齿经过数十年的使用和损耗，牙齿外部坚硬的牙釉质逐渐磨损，感觉神经末梢纤维丰富的牙本质小管直接暴露在口腔环境中，无法抵御冷热酸甜的刺激。还有部分中老年人由于刷牙方法不正确，选择的牙刷过大过硬，造成了牙颈部的楔状缺损，也会使牙齿无法忍受温度和刺激的变化。

随着年龄的增长，老年人口腔黏膜和软组织可能会出现萎缩、变薄、苍白、干燥及弹性降低，这些变化也是老年人特定的口腔黏膜疾病的原因。吸烟、酗酒、残根残冠不良刺激、环境污染等也都威胁着口腔黏膜的健康。老年人机体免疫力和口腔黏膜修复能力降低，对口腔黏膜疾病格外易感，应予以足够重视。

清洁是最有效的护齿方式

最有效的护齿方式就是清洁。老年人不妨从现在开始改变生活习惯，清洁护齿。比如您以前一天刷一次牙，那现在就增加一次。如果您每次就刷1分钟，那从现在开始每次多刷2分钟。如果以前您老是横着刷，那么现在就开始练习正确的刷牙方法。我们提倡巴氏刷牙法：将牙刷刷毛放在牙龈和牙齿交界的地方，刷毛与牙面成45度角，小范围地颤动。如果您以前没有用过牙线，那现在就试试，千万别嫌麻烦。这些都是自己在家就可以做的清洁牙齿的好方法，每天只花几分钟，日积月累下来可以少受罪。

当然，定期做好口腔检查也是避免牙齿疾病的重要环节。人的身体就像一辆车，各个零部件是会老化磨损的，只有定期检修保养，才能安全驾驶。我们日常刷牙，即便再注意也有刷不到的地方。因此要养成定期看医生的习惯，躺在椅子上让医生给您清洁一下，清洁的过程也是检查的过程。只有把工作做到疾病的前面，才能保证口腔健康。

（作者：北京口腔医院牙周科副主任医师/老年科副主任医师 季瑾 徐颖）