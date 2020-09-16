受访专家：解放军总医院第八医学中心营养科主任 左小霞

韩女士确诊糖尿病已有4年，听说抗性淀粉不会对血糖造成影响，便打算用该类产品代替主食。她这样做对不对呢？

淀粉作为一种碳水化合物，是主食中的主要成分，糖友每日摄入的碳水化合物应占总能量的50%~55%。解放军总医院第八医学中心营养科主任左小霞介绍说，淀粉包括直链淀粉、支链淀粉和抗性淀粉，与前两种易被人体分解吸收不同，抗性淀粉在体内不易被消化，具有较低的胰岛素反应，可控制血糖平衡，减少饥饿感，有类似膳食纤维的效果，更适合患有糖尿病、高血压、肥胖等人群食用。

许多食材都含有天然的抗性淀粉：1.回生的米饭。煮熟的米饭迅速冷却后，普通淀粉会转变为抗性淀粉，食用时不推荐二次加热，肠胃不好的患者可选择用热水浸泡米饭。2.玉米。左小霞建议糖尿病患者可以常吃玉米，其抗性淀粉的含量占60%左右。3.土豆。土豆可以替代部分主食，一般二两土豆可以替代约半两精米白面，但如果将土豆作为副食，则会导致摄入的热量超标。4.燕麦、薏仁等粗粮。糖尿病患者不推荐喝粥，因为粥的消化吸收更快，但可适当食用些燕麦牛奶粥，且每天应食用50~100克的粗粮。5.小扁豆、白芸豆、鹰嘴豆等豆类。糖尿病患者每天应食用50克豆类，可做成豆饭。6.生菜、菊花菜等叶子菜。清洗干净后，能生吃的建议生吃。

“一般情况下，糖尿病患者不需要专门购买抗性淀粉产品，”左小霞补充道，“但如果每日粗粮和豆类等摄入不够，现在市场上抗性淀粉制品的生产工艺比较成熟，患者可以在严格控制总能量摄入的基础上，选择正规厂家的产品进行补充或代餐。”（本报实习记者 严立新）