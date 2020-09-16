国家卫健委：9月15日新增确诊病例12例 均为境外输入病例

人民网北京9月16日电（董童）国家卫生健康委于今日在官网发布的《截至9月15日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）提出，9月15日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例12例，均为境外输入病例（四川4例，上海2例，福建2例，浙江1例，广东1例，云南1例，陕西1例）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。当日新增治愈出院病例11例，解除医学观察的密切接触者569人，重症病例较前一日减少1例。

境外输入现有确诊病例143例（无重症病例），无现有疑似病例。累计确诊病例2665例，累计治愈出院病例2522例，无死亡病例。

情况显示，截至9月15日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例143例（其中重症病例0例），累计治愈出院病例80437例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例85214例，无现有疑似病例。累计追踪到密切接触者824092人，尚在医学观察的密切接触者6576人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者16例（均为境外输入）；当日转为确诊病例2例（均为境外输入）；当日解除医学观察14例（均为境外输入）；尚在医学观察无症状感染者361例（境外输入360例）。

情况还提出，累计收到港澳台地区通报确诊病例5520例。其中，香港特别行政区4975例（出院4646例，死亡102例），澳门特别行政区46例（出院46例），台湾地区499例（出院476例，死亡7例）。