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康弘药业总裁柯潇：布局慢病领域 为县域市场提供合适“子弹”

2020年09月15日09:37 来源：人民网-人民健康网

柯潇总裁接受人民网·人民健康专访

近日，“健康中国 健康县域”中国县域健康大会在江苏苏州进行。康弘药业集团总裁柯潇在接受人民网·人民健康专访时表示：“我们将从产品和资金等方面，持续为精准扶贫和县域医疗建设提供更多的‘子弹’。”

改善医疗资源平衡 “金色阳光”连续三年走进县域

作为国内知名上市创新药企，康弘通过多种形式，响应国家战略号召，关注医疗卫生事业发展，持续助力县域医疗建设以及精准扶贫，关心、支持基层医疗卫生事业发展。在本次中国县域健康大会上，康弘药业与县域卫生发展研究中心、中国县域卫生杂志联合发起“金色阳光 普照县域”公益项目（以下简称“金色阳光项目”），此项目已进行第三年，今年计划重点帮扶云南省施甸县人民医院。

据悉，“金色阳光项目”是康弘药业持续关注县级市场医疗建设，助力提升发展边疆及老少边穷地区的医疗卫生事业建设，持续助力优质的医疗资源与服务下沉的有力体现。在项目五年规划中，计划每年支持一家县级医院的建设，为当地民众带去国内一流的专家资源，开展专业技术培训和人才的培育活动，助力提高当地的医疗服务水平。

除此次大会启动的“金色阳光项目”项目之外，康弘药业还发起了“朗视界 沐光明”患者援助项目，“舒放医患 解码心灵”等公益活动，积极响应国家精准扶贫号召。柯潇说：“我们一直秉承‘康健世人 弘济众生’的企业宗旨，将提高社会的医疗效果作为我们的最终目标。”

柯潇介绍道，康弘药业从1996年成立之初，就一直致力于慢病领域的研发和生产。康弘药业的全资子公司，四川济生堂药业有限公司（以下简称“济生堂”），是一个将近100年历史的老字号品牌。我们正致力于恢复济生堂百年老字号的传承和延续，筛选好的产品继续服务于广大患者，在大健康领域发力。

面向县域基层 提供更多解决方案

谈到满足县域市场要求，柯潇称，县域基层有着不一样的需求，能力建设、学科水平需要外界更多的关注和帮助。市场对产品需求方面，希望是安全、疗效好、性价比高的产品。康弘药业对于县域市场布局中，研发出一套适合治疗青光眼的治疗系统。

“因为学习曲线短、操作简单、安全性高、性价比高等特点，非常适合在县域基层医院，更好的服务于基层青光眼患者，提升县域基层医院的诊疗服务能力以及基层患者的就医舒适度。”柯潇说。

此外，眼底照相机也是柯潇认为适合县域基层医院的产品。他介绍，该设备除了能诊断眼底疾病外，还能针对脑卒中、糖尿病、老年痴呆等疾病进行初期诊断。

柯潇总结道，眼底照相机的运用非常广泛，它针对某些疾病的早期诊断，可以让县域基层医院的早期干预、治疗和转诊，提供了有力支撑。就县域基层医疗的情况，提供针对性的解决方案，才能更好的助力县域基层医疗发展，才能切实将分级诊疗制度和双向转诊落到实处。 

(责编：许晓华、杨迪)


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