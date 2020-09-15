快检查家庭小药箱 药品都放对了吗

我们的家里总会常备一些药品以便不时之需，一些慢性疾病的患者家里还会存放长期服用的药物。这些药品我们通常简单放置在收纳盒中，遇到出游的时候为了方便携带也会将药品按服用时间放在小型的服药盒中。但有时不按规定的储存就会发生一些意想不到的情况：比如发现药片“长”大了，还有的变成了凝胶状。你有遇到这样的情况吗？

所以我们存放药品时，一定要翻开说明书，按照药品说明书上“贮藏”一项的要求储存药品。否则，药品很容易受到温度、湿度和光线等外界环境因素的影响而发生物理、化学变化，药品变质，从而失去药物的疗效。

下面，就来跟大家分享一下，家庭怎样才能做到正确地保存药品。

温度因素 先我们要看说明书中提到的温度因素。因药品剂型、成分的不同，储存温度也可能各不相同，温度过高或过低都会对药品产生影响，通常说明书会对不同药品注明常温、阴凉、凉暗处和冷藏等保存条件。

常温指药品在10℃-30℃处存放。大部分没有特殊说明的常用口服制剂均可在常温储存。标明阴凉处的要求不高于20℃。凉暗处指的是避光且温度不高于20℃，如一些抗生素、心血管药物、维生素C等，例如夏天气温较高，可把硝酸甘油密封于棕色瓶存放于冰箱。

冷藏药品则需放置于冰箱中，并保持温度在2℃-8℃之间，家中最常见的就是胰岛素注射液、双歧杆菌胶囊等。

值得注意的是，我们使用的各种栓剂如果温度过高(如超过40℃)，则可能会出现软化、融化或变形的情况，影响药物的使用。一般这类药品应放置于阴凉处或冰箱中冷藏。但不可矫枉过正，一般常温储存的乳膏剂不建议放置于冰箱中，以免温度过低或冰箱中的水分过多而导致乳膏水油分离且发生吸潮，影响了药品的质量。

湿度问题 其次，还要考虑湿度问题。湿度过高，空气中的水蒸气就会被一些药物吸收，导致药品变潮湿，从而发生发霉、潮解、稀释及变形；例如丙戊酸钠、阿司匹林等。当空气中的湿度比较低的时候，会有一些片剂发生裂片现象。一般湿度控制的要求在35%-75%之间，通常我们放置的空间都能符合要求。

少数对湿度比较敏感的药物，厂家的药品原包装可以达到储存条件，包括放置干燥剂、分装在铝塑板中等。若说明书中要求药片干燥储存，我们就不能将药片分装在收纳盒中，也不要在药品没有服用完之前扔掉干燥剂，或是改变原有的存放包装。

光线问题 光线问题同样重要。一般情况下要避免药品受到阳光直射。对贮藏如标明了遮光、阴暗处的更要小心，如维生素C、维生素B、异丙嗪、呋塞米、甲钴胺、硝苯地平等，可放在棕色容器或黑纸包裹的无色透明、半透明容器，或者直接保存在原包装的药盒里。

通常说明书中还会提到要密闭保存，这是因为空气中的氧气和二氧化碳对药品的质量影响比较大。氧气性质活泼，能氧化很多具有还原性的药品，使之发生分解、变色、变质，甚至产生毒性，如鱼肝油氧化变红、维生素C发生氧化而变黄。二氧化碳会使药品发生碳酸化，而导致变质，比如氨茶碱易吸收二氧化碳而成茶碱。因此，我们在服用完药品后一定要拧紧瓶盖，铝塑板包装的药物不要轻易破坏。

药师提醒 生活中建议大家合理分类摆放，避免服错、串味，影响用药安全。同时由于大多数药品的储存期限都是有限的,建议每3-6个月清理一次药品，最好用记号笔标记药品的保质期。

文/王楠（北京安定医院）