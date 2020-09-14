预防出生缺陷，科学补充全程营养

9月12日由中国人口宣传教育中心主办，中国医药教育协会承办，拜耳健康消费品予以公益支持的“2020无陷宝贝计划-好孕启程系列科普宣传教育活动”通过新华网在线直播正式启动。

启动仪式上，中国人口宣传教育中心副主任石琦，北京大学生育健康研究所教授、中国妇幼保健协会出生缺陷防治与分子遗传分会主任委员任爱国，北京医院产科主任、中国医药教育协会生育健康专委会主任委员王少为开启了题为“预防出生缺陷和促进妇幼健康”的直播研讨，内容涉及我国出生缺陷防治的现状和挑战、预防出生缺陷的方法措施、全程营养和科学备孕等话题。

研讨会现场

会上，石琦指出，我国防治出生缺陷问题仍面临很多挑战，人口基数大，出生缺陷患儿绝对数量多、出生缺陷防治地区间发展不平衡、出生缺陷综合防治能力亟待加强。尤其在我国全面实施二胎政策之后，高龄孕产妇带来的出生缺陷风险也有所增加。

石琦副主任参加研讨

任爱国表示，出生缺陷的种类非常多，有包括先天性心脏病、唇腭裂、肢体缺陷、神经管畸形等至少8000多种，导致出生缺陷的原因非常复杂，遗传因素、环境因素、母胎因素为三大最主要的成因类别。

任爱国教授参加研讨

在谈到出生缺陷预防措施时，任爱国表示，通过孕前和孕早期服用叶酸或者含叶酸的多种微量元素，可以有效降低胎儿发生神经管缺陷的风险，补充叶酸不仅可以降低神经管畸形的风险，也能降低先天性心脏病和唇腭裂发生的风险。

任爱国强调，预防出生缺陷和促进胎儿健康一定要从孕前开始，除增补叶酸和多元维生素外，还要合理均衡膳食、多吃新鲜蔬菜和水果、避免不良生活习惯、保持良好心情、避免有害环境因素暴露，有效降低出生缺陷的发生几率。

在回答网友关于“到底该如何科学补充叶酸”的提问时，任爱国表示，科学补充叶酸主要有3点。一是最好保证孕前三个月的服用时间，如无法保证只要有怀孕可能，建议每天增补叶酸。二是建议妇女增补叶酸至少怀孕满3个月，《中国居民膳食指南》建议孕妇整个孕期都需要增补叶酸。三是无危险因素的妇女，建议每天增补0.4mg或0.8mg叶酸，0.8mg可以较快地使血液的叶酸浓度达到预防神经管缺陷的水平，起效更快。

除补充叶酸外，任爱国强调，还可以服用含有叶酸的多种营养素，以满足胎儿在生长过程中需要的维生素A和维生素D、B族维生素、钙、铁和其他矿物质等营养素，更好预防出生缺陷，促进胎儿健康。

随着生活水平提高和观念转变，母婴共同健康和成长受普遍重视。王少为强调，高龄孕妇，更要注意全面均衡营养供给和多元化营养摄入，全程均衡营养还可以降低贫血的发生，促进神经系统和心脏心血管系统的发育，有效保证母婴身体健康。

王少为教授参加研讨

在回应网友有关“补充营养常见误区”的问题时，王少为总结了营养补充的6大误区分别是：过分强调“是药三分毒”，不愿服用医生推荐的营养补充剂；只知食补，不知饮食结构的影响，忽视微量元素的重要性；叶酸补充只知0.4mg，不知国际通行的0.8mg；叶酸增补时间过短；缺啥补啥，忽略各种营养的相互作用和综合效果；不重视铁元素的补充。

对于这些误区，王少为称，单纯通过膳食，并不能完全满足孕期对多元营养的需求，孕妇可以通过科学服用营养补充剂，预防营养缺乏病，减少胎儿出生缺陷风险。营养补充也需要个性化，围孕期女性应根据专业医生指导科学补充营养。预防出生缺陷需要父母双方的共同参与，一定要建立“父母好，宝宝才好”的理念，准爸妈们都应在医生的指导下，科学备孕，关注全程营养，促进母婴健康。