又到旅游黄金季！北京疾控提醒：出行莫忘健康防护

金秋时节，又到了旅游的黄金季节。人们在享受快乐出行的同时还应注意健康防护，北京市疾控中心提醒您重点做好以下几个方面。

一、出行前做好准备

1.关注目的地疾病流行近况

国内旅行可首先查阅国家卫生健康委网站或拨打当地“12320”卫生健康咨询热线，国际旅行可查询世界卫生组织网站、海关总署网站或目的地国家的官方网站，了解目的地的疫情发生情况和旅行建议。

2.出行前进行风险评估

不建议前往新冠疫情中高风险地区，不建议前往疫情严重的国家和地区。孕妇及计划怀孕的女性应尽量避免前往寨卡病毒病流行地区。患有慢性疾病、65 岁以上老年人，听取专业医生的健康状况评估再作出行决定。

3.做好防护准备

按照停留时间、旅行地卫生设施状况等，准备充足的口罩、免洗手消毒剂、防蚊用品等防护物资，如前往黄热病疫区的人员要及时接种黄热病疫苗。

二、旅程中健康防护

1.乘坐公共交通健康防护

配合铁路、民航、客运等交通部门健康检查，做好科学佩戴口罩、勤洗手、与他人保持 1 米以上的社交距离等个人防护。在候机、候车时，尽量不到人多拥挤、空气污浊的场所，在空气流通的地方等候。

2.配合当地防控要求

到达住宿地后，要按照当地政府部门各项防控措施要求配合开展健康检疫，做好个人防护。

3.及时增减衣物

充分了解当地气候情况及时增减衣服，预防中暑；注意劳逸结合，保证充足睡眠。

4.注意饮食卫生

选择正规餐厅，规律饮食。及时补充水分，不要饮用生水或地表水，应饮用开水或瓶装水。生吃蔬菜瓜果要洗净；不食用超过保质期的食物；尽量不食用凉菜。不随便食用野菜和野蘑菇，食用海鲜时要煮熟蒸透。

5.注意手卫生

勤洗手，饭前饭后、便前便后以及触摸眼、口、鼻前要洗手，用肥皂或洗手液，流动水冲洗 20 秒。如果不方便洗手，应使用免洗手消毒剂。

6.遵循咳嗽打喷嚏礼仪

咳嗽、打喷嚏时用肘部或纸巾遮掩，口鼻分泌物用纸巾包好弃置于垃圾箱内。不随地吐痰。

7.防蚊虫叮咬

及时擦去汗液，尽量穿浅色长袖衣裤，可以适量使用避蚊胺、驱蚊酯等有效成分的驱蚊剂，涂抹于手臂、脸颈、小腿等皮肤裸露处。

8.不带病旅行

如有发热、干咳等症状，要及时终止旅行，佩戴医用外科口罩，就近到正规医院发热门诊及时就医。如果症状严重行动不便，可拨打“120”或当地的救助电话寻求帮助。与他人接触时尽可能保持 1 米以上的社交距离。

三、返回后防护要点

1.继续做好防控

返回后应按照相关规定做好各项防控工作，继续通过“健康宝”、“京心相助”等，遵守查证、验码、登记等措施。

2.做好健康监测及时就医

一旦出现发热、咳嗽、腹泻等症状，入境或返回时应主动申报并及时到医疗机构就诊，主动告知医务人员旅行史、接触史，及时诊断和治疗。

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旅途中，使用公共卫生间需要注意啥？

旅途中，人们在使用公共卫生间时需要注意哪些方面？《北京日常防疫指南》之公共卫生间篇中提醒您注意九个方面。

1.有序排队使用，与他人保持1米以上的社交距离，如果难以避免近距离接触，可随身携带口罩，必要时佩戴。

2.注意手卫生，清洁双手前不要触碰口、眼、鼻，接触可能被污染的物品后必须洗手，或者用手消毒剂消毒。

3.遵循呼吸卫生/咳嗽礼仪，咳嗽、打喷嚏时用肘部或纸巾遮掩。不随地吐痰，口鼻分泌物用纸巾包好弃置于垃圾箱内。

4.言行举止得体，不大声喧哗。

5.自觉维护公共卫生，爱护卫生设施。

6.不随地乱扔纸屑、烟头等。

7.不在坑外、池外便溺，便后及时冲水。

8.节约用水，不浪费资源。

9.遵守管理部门防疫规定，如戴口罩、测体温。