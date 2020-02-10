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疾控专家：防控疫情 距离和防护都很重要

2020年02月10日10:05 来源：新华网

新华社北京2月8日电（记者田晓航、樊曦）在新冠肺炎流行期间，出门在外，如果短时间内没戴口罩会感染吗？中国疾病预防控制中心流行病学首席专家、研究员吴尊友7日在国务院联防联控机制新闻发布会上表示，是否会感染，关键在于和病人的距离以及是否采取了防护措施。

因为返程、工作等原因出行，在火车站、机场过安检时要取下口罩，在人员这么密集的情况下，会不会造成病毒传播？吴尊友说，在安检过程中人脸识别需要短时间取下口罩，“在此过程中，要注意和别人保持一定距离，安检场所也设置了一定的安全距离线，安检结束后很快戴上口罩，一般不会造成传播。”

吴尊友说，呼吸、讲话、咳嗽、打喷嚏都能产生飞沫，经呼吸道飞沫传播是新型冠状病毒的一个主要传播途径。但呼吸传播的少，传播的距离短；讲话传播的会多一些，传播得远一些；咳嗽又会远一些；打喷嚏会更远一些。

“如果病人在讲话、咳嗽、打喷嚏的时候，你近距离和他接触，又没有采取防护措施，是容易发生感染的。”他提示，在疫情得到控制之前，前往人员集中的地方一定要戴好口罩、做好防护。

(责编：李轶群、许晓华)


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