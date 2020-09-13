说起糖尿病，现在大部分人想到的都是西医疗法，而早在《黄帝内经》中就有关于糖尿病的记载，当时称为“消渴”“热中”等。在不断的临床实践中，“消渴”的病因归纳为饮食不节、情志失调、禀赋不足、劳欲过度。

因此，中医在对糖尿病的防治上，较广泛使用的观点有从三消辨证、从脏腑论治、从气血阴阳辨证、分期分型辨证等。随着生活方式的改变，从“脏腑气血阴阳”辨证更能针对其病因进行论治，以“脾、肝、肾”三脏同调更为贴切临床实际情况。

脾为后天之本，主消化。糖尿病患者脾胃运化功能失调，表现为：1.脾胃虚弱：乏力、口干、食欲差，治疗原则为健脾益气生津，常用七味白术散加减；2.脾胃湿阻：肢体困重、脘腹胀满、大便溏软，应运脾化湿，常用香砂六君子汤合平胃散加减；3.湿热内蕴：口干苦、恶心呕吐、舌红苔黄腻，需清热利湿，常用茵陈蒿汤合四苓散加减。

肝主疏泄，调畅气机。现代社会高强度及快节奏的生活方式，长期过度的精神刺激、情绪失调，加上糖尿病是慢性、终身性疾病，必使患者产生心理压力，肝气郁结、化火内耗肝阴，愈加重“消渴”。可有以下表现：1.肝气郁结，气机不畅：胁肋胀痛、胸闷、咽部有异物感、或乳房胀痛、少腹痛，应疏肝理气解郁，常用柴胡疏肝饮加减；2.肝郁化热，肝火上炎：急躁多怒、面红目赤、头痛眩晕、口干口苦、胁痛如灼，需清肝泻火，常用龙胆泻肝汤加减；3.肝血虚：头痛眩晕、两目干涩、虚烦不寐，治疗手段为养血柔肝，常用归芍地黄汤加减。

肾为先天之本，先天不足与糖尿病患者的遗传易感性和（或）免疫功能低下相互关联，为发病的内在基础。另外，“消渴”日久会伤及肾阴肾阳，引起一系列并发症。其表现为：1.肾阴亏虚，固摄无权：尿频量多、混浊如脂膏、乏力、头晕耳鸣，需滋阴固肾，常用六味地黄丸加减；2.阴阳两虚：小便频数、甚至喝多少尿多少、腰膝酸软、畏寒肢凉，应滋阴温阳、补肾固涩，常用金匮肾气丸加减。

“消渴”常为脾、肝、肾三脏相互影响。脾失健运，往往影响气机的升降，从而影响肝主疏泄的运作；另一方面肝木郁滞乘脾，也会可影响脾胃运化功能；同时肝肾同源，肝阴受损，虚火内积，必耗伤肾元。因此，临床治疗中应分清三脏主次与正虚邪实，抑有余而扶不足。

在糖尿病的防治过程中，中医除了可在糖尿病早期进行预防及干预，也可与西医降糖药物联合使用，改善与减缓并发症，两者结合可以取长补短，给患者带来最佳治疗效果，在用药和治疗上则需要在医生指导下进行科学调整。▲