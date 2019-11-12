预防糖尿病 重在生活方式干预

今年11月14日是第13个“联合国糖尿病日”，主题是“防控糖尿病·保护你的家庭”。 以家庭和个人健康为中心，以健康生活方式和定期检测为重点，提倡知晓个人及家庭成员血糖水平，呼吁全社会共同行动，防控糖尿病。

分泌代谢科专家建议，有效预防糖尿病，生活方式干预很重要，既要避免久坐行为，做到规律运动，也要合理营养膳食。此外，还要注意体重管理，避免超重及肥胖也有肋于降低糖尿病发生风险。控制情绪也非常重要，糖尿病是内分泌失调导致的代谢病，内分泌—免疫—神经网络系统发生变化也会导致胰腺功能损害，劳心劳神损坏了我们的神经、内分泌、免疫系统，也会引起代谢问题。另外，睡眠状况跟糖尿病风险也有关系，每天23点前上床入睡，偶然一次不得不熬夜的话，别超过2点。

还要强调的是，即使没有糖尿病的典型症状，也要提高认识，增强保健意识，每年要体检一次，包括空腹血糖及餐后2小时血糖、糖化血红蛋白、血压、体重、血脂等，必要时做口服葡萄糖耐量试验（OGTT），以便早发现、早诊断、早治疗，尤其是糖尿病的高危人群。