新生儿护理，关键看三点

新生宝宝的到来对于全家都是大喜事，新手爸妈们兴奋欣喜的同时，不免有些紧张：怎么照顾好小宝贝呢？建议大家将护理重点放在睡觉、体温和排便三方面。

睡眠对婴幼儿的脑部发育和体格生长十分重要。卧室安静私密、通风良好，白天有足够的光照为宜。室温控制在24℃~26℃，湿度55%~65%；颜色以浅淡、柔和为宜，如淡蓝色、鹅黄色等；床最好不要放在风口下面，床上不要有太多物品，以免堵塞宝宝口鼻。白天多与宝宝互动，夜间播放轻柔优雅的音乐，逐渐培养宝宝的昼夜节律。宝宝睡觉穿的贴身小衣应该柔软、吸湿性强，透气性好，浅色为宜。

便便是宝宝健康的晴雨表。正常母乳喂养的宝宝，大便为黄绿色或金黄色软糊状，一天2~5次。偶尔会微带绿色且稍稀或呈软膏样，均匀一致带有酸味且没有泡沫；配方奶喂养的宝宝，大便通常会干燥粗糙一些，颜色为淡黄色或土黄色，略带酸臭味，一天1~2次。有时大便会黄中带绿或青绿，这是因为配方奶铁质含量相对高一些，当宝宝吸收不完全时，多余的铁质就会使大便带绿色。如果发现宝宝几天不排便，或排便时很痛苦，憋得满脸通红，排出的大便又干又硬，呈小球状，大便表面甚至有新鲜血丝，就是便秘了，可以喂奶1小时后，给宝宝做腹部按摩：以肚脐为中心顺时针揉肚子，每次约2~3分钟，促进肠蠕动。

新生宝宝体温调节能力差，环境温度会造成体温升高或降低，影响生长发育。正常体温下，宝宝脸色红润，手足温暖，不出汗，吃睡正常。若体温异常，要检查环境温度是否适宜，宝宝衣着是否合适。若体温仍不能回复正常，或者有鼻塞、咳嗽等其他症状，需至医院就诊。▲