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小儿大便干，煮柏子仁芝麻粥

欧阳学认

2019年07月22日08:52 来源：人民网-生命时报

广州中医药大学第一附属医院儿科主任医师 许 华□ 主治医师 欧阳学认

小孩便秘是一种常见症状，表现为排便次数减少，大便干燥、坚硬，秘结不通，排便间隔长且无规律，或有便意但排不出大便。孩子多不愿意服药，可从食疗入手，缓解便秘症状。

推荐一款柏子仁芝麻粥：取柏子仁15克、芝麻15克、黑米50克；芝麻炒香，研末待用；柏子仁煮水，去渣取汁；加黑米熬煮成稀粥，煮熟后加入芝麻末，再煮5分钟即可。每天1次，服用3~5天。方中，柏子仁性平味甘，归心、肾、大肠经，能润肠通便、安神止汗。芝麻性平味甘，归肝、肺、肾经，能补肝肾、益精血、润肠燥。黑米性平味甘，可开胃益中、健脾。诸药同用，有润肠通便的功效。

本方适用于3岁以上的小儿虚证便秘，症见大便干结、排便困难，伴有面色苍白、形体消瘦、精神疲倦、没有力气、舌淡不红、苔白。家长还可给患儿改善饮食品种，多补充水分和含纤维素多的食物，忌油炸油腻之品，忌过食冷饮，养成良好的排便习惯。▲

(责编：李轶群、杨迪)


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