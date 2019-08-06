预防宝宝红屁股记住“三部曲”

红屁股又称“红臀”，专业术语称为尿布性皮肤炎，顾名思义是由尿布引发的皮炎。“红屁股”主要发生在出生四周至1周岁以内的婴儿，7个月~9个月时最为厉害。预防宝宝“红屁股”应记住以下几点。

第一，勤换尿布对于皮肤娇嫩的宝宝们来说，传统的棉织品式尿布是最好的尿布。因为棉质尿布不仅柔软，不损伤宝宝的皮肤，而且透气性非常好，宝宝会感觉到舒适满足，不哭不闹。如果为了方便，应选择质地柔软、透气性好、吸水性好、大小合适的纸尿裤。月子里的宝宝如果母乳喂养，大便每天2次~5次;如果人工喂养，大便每天1次~2次。宝宝肛门控制大便的能力弱，容易出现边吃边拉的现象，每块尿布上都可能会有一点大便。宝宝出生一周内小便量较少，一周后尿量明显增多，到满月时可达350毫升/天~450毫升/天。宝爸宝妈要定时查看宝宝是否有大小便，及时更换尿布。宝宝不哭不闹的情况下，每隔两三个小时要给宝宝换一次尿布。不要因为使用纸尿裤而长时间不更换。另外，给宝宝勤翻身，定时更换体位，也是预防和缓解红屁股方便、有效的方法。

第二，皮肤清洗条件允许的情况下，每天给宝宝洗一次澡。每次大小便后要用温水清洗臀部，尤其是每次大便过后，一定要用温水洗干净肛门及其周围的皮肤。动作一定要轻柔，然后用干棉布擦干水分(避免长时间使用婴儿湿巾纸进行擦拭)，再换上一块干净的尿布。

第三，隔离保护宝宝一旦发生红屁股，不宜使用肥皂、沐浴液等清洗，水温不宜过热。室温较高的时候，可以将宝宝的屁股完全裸露，每次20分钟为宜。当然，也可以根据宝宝屁股红的程度适当地延长裸露皮肤的时间，目的就是使宝宝的臀部皮肤经常保持在清洁干燥的状态下。当宝宝的屁股红，并伴有皮肤破溃，甚至糜烂、表皮脱落等，除了要保持局部皮肤清洁干燥外，还应该重视物理措施和药物措施的运用，并加强饮食护理。物理措施有红外线灯或者鹅颈灯局部照射;药物措施有根据臀红的不同程度选择适当的药膏，如鞣酸软膏等。