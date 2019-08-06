母乳喂养 如何判断宝宝是否吃饱了

问：我是一名年轻的新妈妈，宝宝刚刚两个月。作为一名母乳喂养的母亲，怎么才能知道宝宝有没有吃饱呢？母乳喂养又不像奶瓶一样可以很直观地看出宝宝喝了多少，我应该如何判断呢？读者孙女士

孙女士：您的问题有一定的普遍性。我们一般可以通过以下几个方法来观察判断宝宝是否吃饱了。

吃奶的动作当宝宝吸吮到奶时，妈妈能观察到宝宝先张开嘴巴，停顿一下，再合上嘴巴，而下巴暂停的时间越长就表示宝宝吃到的奶水越多;若宝宝有暂停吸吮且自动离开乳房了，他可能是在告诉你“妈妈，我吃饱了。”如果宝宝一直在持续吸吮，没有暂停，很可能是因为还没有吃饱。如果遇到这种情况，妈妈可以尝试挤压乳房来帮忙。

排便在出生后刚开始几天，宝宝的大便是深绿色、几乎偏黑色的胎便。胎便是妈妈在怀孕期间积累在宝宝肠内的，会在刚出生几天排出。到了第三天的时候宝宝吃母乳比较多了，大便颜色会开始变浅，第四天大便就会变成正常了。所谓正常的母乳便就是糊状到水稀状，呈芥末一样的颜色，还会带一点臭味，而有些会是凝乳状或黏液，甚至气泡状，颜色也有可能是绿色或橘色，这些都是正常的。只要是吃纯母乳的宝宝在出生第三天后大便颜色开始变浅，都表示情况很好。观察宝宝的排便量和频率也是了解宝宝是否吃饱的方法之一。

三四天后，宝宝排便次数会增加，到满一周的时候应该每天至少2次~3次大量的黄色大便。若宝宝到4天~5天大，还没有解胎便，应该尽快就医。只排出棕色大便的宝宝可能是没有吃到足够的奶水。而在出生3周~4周后，有的宝宝的大便习惯可能会突然改变，从每天大便很多次变成3天或是更久才一次;如果宝宝的其他状况都很好，且大便为糊状、呈黄色，没有便秘情况的话，妈妈不必过于担心。5天~21天的宝宝如果没有在24小时内排出至少一次大量的大便，应该马上到医院就诊、咨询。如果是持续少量、少次的排便，可能表示宝宝并没有吃饱，建议去医院检查。

排尿宝宝出生4天~5天后，如果宝宝在24小时内能换下6片湿透了的尿布，这个现象就表明宝宝吃饱了。在出生几天后，宝宝的尿大多会是无色的，不过偶尔出现深色的也不必太担心。

其实家长不用担心，母乳喂养的宝宝正常情况下都能吃饱，而且会很健康。