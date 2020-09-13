“饭菜要凉透了才能放冰箱，否则不仅费电，还会折损冰箱寿命。”有这种观点的人恐怕不少，但科学实验告诉你，这样做很容易导致细菌繁殖滋生，增加食品安全风险。

饭菜做好后，当温度开始下降，细菌就开始“入驻”了。研究发现，当食物的温度降到 60 ℃，就有细菌开始生长；温度降到 30℃~40℃，细菌们会很愉快，旺盛繁殖；降到 4 ℃，大多数细菌消停下来，进入休眠状态。因此， 4℃~60℃ 也被称为食物的“危险温度带”。做好的饭菜应该尽快降温至 4℃ 以下保存，以免细菌大量繁殖。世界卫生组织也建议，食物在室温下的存放时间不要超过 2 小时。

很多人担心热菜直接放进去会损害冰箱。其实，现在的冰箱制冷效率大大提升，虽然热菜放冰箱会稍微增加冰箱负担，也会多耗一点电，但都在冰箱的正常运行范围内。与其细菌滋生导致食物坏掉，多花这点电费并不可惜，毕竟安全才是最重要的。因此，为了防止细菌滋生，最好的办法是趁热放入冰箱。当然，趁热不是说刚出锅、很烫就放进去。可以提前用保鲜盒或者保鲜袋装好，室温下放一会儿，在不低于60℃（感觉到烫但不会烫伤）之前放进冰箱冷藏或冷冻保存。

需要说明的是，冰箱并不能杀死细菌，只是对其起到抑制作用，并且少数细菌在冰箱中依然能生长。所以，放入冰箱的食物也要尽快吃掉，吃前要充分加热。▲