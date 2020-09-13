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心脏不好常喝三款药茶

湖南中医药大学第一附属医院心血管内科主任医师 范建民

2020年09月13日08:41 来源：人民网-生命时报

　　虽然已经立秋，“秋老虎”还在发威。身体闷热、脸红大汗、心跳加快、容易发脾气等症状在心血管病人身上，是身体发出的危险讯号。但很多患者误以为是天气热带来的不适，没有及时休息、就医，往往酿成大祸。在此，推荐三款饮品，适合心血管患者在“秋老虎”时饮用。

　　冰糖梅苏饮。取冰糖75克、乌梅肉30克、葛根3克、紫苏叶15克、薄荷1.5克，将乌梅肉等四物加500毫升水煮30分钟，过滤取汁，再加500毫升水煎煮一次，合并两次药汁，加冰糖适量。方中，乌梅肉、葛根有生津止渴的功效；紫苏叶解表散寒、行气和胃；薄荷疏散风热、清利头目、疏肝行气。

　　丹参蜂蜜饮。取丹参15克、蜂蜜20克；将丹参洗净，切薄片，放入炖锅内，加水350毫升，用大火烧沸，再用小火炖煮25分钟，关火后过滤去渣，在药液内加入蜂蜜即成。方中，丹参活血祛瘀、清心除烦，对气滞血瘀型冠心病心绞痛、心肌梗死缓解期患者尤为适宜。

　　山楂荷叶茶。取山楂30克、荷叶12克，加水500毫升，小火煎煮15~20分钟后，去渣取汁当茶饮。方中，山楂行气散瘀、化浊降脂；荷叶清暑化湿、升发清阳。两者合用，对高血脂症、动脉硬化和冠心病患者非常有益，适合天气炎热时饮用。

　　此外，为了避免意外发生，心血管病人应做到：醒来后继续平卧半分钟，再在床上坐半分钟，然后双腿下垂在床沿坐半分钟，最后再下地活动；每天饮水量不少于2~2.5升，睡前与晨起更应喝一杯水，半夜醒来也可适量补水，降低血液黏稠度，预防血栓形成；室内空调温度与室外温差以8℃为宜，隔几个小时要开窗通风换气；外出活动最好安排在较凉爽的下午或晚上，热天早上6点~9点尽量不要锻炼；饮食上，多食用蔬果全谷类、深海鱼肉、大豆蛋白，少脂肪、少热量、少盐。▲

(责编：许晓华、李轶群)


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