小暑过天变热 来杯消暑健脾茶

小暑已过，广东天气开始变得炎热无比。广州市中医医院杂病门诊副主任中医师高三德介绍，此时最大的特点是湿气太重，脾最怕湿邪来犯，受“湿邪”的侵袭容易出现周身乏力、脾胃不和、恶心出汗、手足水肿、大便稀溏等症状。在饮食上要清淡，少食油腻，多吃些解暑健脾的食物。他特别推荐这款山楂荷叶饮。

山楂、荷叶代茶饮

山楂，是蔷薇科植物山楂的果实，世界各地有一千多个品种，我国南北均有出产。性味酸甘、微温。功能消食积，散淤血。《本草纲目》说山楂止痢，健胃，化饮食，消肉积，治妇人儿枕痛，下恶露。现代药理研究，山楂有降血压、强心、抗心率不齐、增加冠状动脉血流量、降血脂以及抑菌、助消化等作用。

荷叶色青绿，气芬芳，味甘，微苦，性平，入肝、脾、胃经，是传统药膳中常选用的原料。它有清热解暑利湿、升发清阳、散淤止血等功效。荷叶含有多种同类生物碱及黄酮甙类、维生素C、多糖等。近代研究证实，荷叶有良好的降血脂、降胆固醇和减肥的作用。

做法：先将山楂切片晒干，如煎水每次用15-30克，荷叶晒干，每次用10克，煎好后去渣代茶饮。

功效：味酸气香，有清热解暑，健脾开胃，强心降脂的功效。特别适宜心脾两虚，淤血阻络的人群。