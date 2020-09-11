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泰德制药入选中国医药工业百强榜单

2020年09月11日09:10 来源：人民网-人民健康网

近日，由中国医药工业信息中心主办，以“创新力量”为主题的2020年（第37届）全国医药工业信息年会在广东省珠海市召开。

会议发布了 “工信部2019年度中国医药工业百强榜”，以及2020年“中国医药研发产品线最佳工业企业”、“中国医药工业最具投资价值企业（非上市）”和“中国医药工业最具成长力企业”等榜单。北京泰德制药股份有限公司再次入选2019年度工信部中国医药工业百强榜单，位列第61位，并获评“20120年中国医药研发产品线最佳工业企业”。

据悉，中国医药工业百强企业榜单以《中国医药统计年报》为依托，在工业企业法人单位的基础上，根据国家工业和信息化部统计数据，由年度医药工业主营业务收入排序在前100位的企业构成。该榜单真实反映了国家医药工业经济运行状况，以权威、公正、客观的视角呈现了中国医药工业最新版图与格局。

(责编：孙博洋、乔业琼)


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