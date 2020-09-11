去屑洗发水一周只用一次

头皮屑的出现不仅影响个人形象，难忍的瘙痒也会让人痛苦不堪。于是，很多人都把目光投到了去屑洗发水上。实际上，过度使用这类洗发水治标不治本。

头皮屑是人体表皮角质层不断剥落而产生的皮肤污垢，是新陈代谢的产物，偶有头屑是正常现象。根据生成条件的不同，可分为生理性和病理性两类。生理性头皮屑较为常见，是一种干性皮屑，表现为糠状、灰白色的小磷屑，散落在毛发间。少量生理性头皮屑也会表现为油性皮屑，即头皮和发丝上伴有油腻黏滑的感觉，且上面附有厚薄不一的痂皮。病理性头皮屑则是指头皮因细菌感染、真菌感染或其他物理、化学性伤害造成头皮发炎，一般表现为头屑过多，毛孔堵塞，毛发受损，甚至出现头皮瘙痒的现象。

常见的去屑洗发水里含有表面活性剂、大分子阳离子聚合物、去屑剂和硅油。大分子阳离子聚合物在冲洗时会形成凝胶状态，包裹着去屑剂，沉积到头皮上，然后杀死头皮真菌，从而达到去屑效果。可如果长期使用会破坏头皮的正常菌群，反而令头屑增多。因此，有头皮屑的人可以一周使用一次，无头屑者不建议使用。▲