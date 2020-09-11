两款食疗方 助老师缓解咽炎脱发

教师是一个集脑力与体力劳动于一体的职业。由于职业的特殊性，许多老师一直备受咽喉炎、须发早白、脱发、腿部静脉曲张、颈腰椎病和神经衰弱等问题的困扰。这些问题如何通过饮食调理？广州医科大学附属中医医院杂病门诊高三德副主任中医师给广大老师推荐以下两款食疗方。

1.蜜饯百合

原料：干百合100克、蜂蜜150克。

制作：将干百合洗净，放入浅碗内，加入蜂蜜，加盖隔水蒸1.5小时，趁热调均匀，晾冷后，装入瓶内冷藏保存即成。

用法：每日早晚各服1汤匙。

功效：润肺利咽，清心安神。适用秋天肺燥所致干咳、咽痒等。

2.制首乌煮鸡蛋

原料：制首乌15克、鸡蛋2个、葱、生姜、食盐、料酒各适量。

制作：

1.将制首乌和整个鸡蛋放入锅内，加水适量，再放入葱、姜、食盐、料酒等调料。

2.先武火烧沸，文火熬至鸡蛋熟，将蛋取出冲冷水，剥去蛋壳，再放入锅内文火煮30分钟。

用法：吃蛋喝汤，每日1次。

功效：补肝肾，益气血，抗早衰。适用于血虚体弱、头晕眼花、须发早白，未老先衰、脱发以及血虚便秘等症。

（全媒体记者张青梅 通讯员梁译尹）