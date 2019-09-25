清肺热、养胃阴！西洋参百合绿豆炖乳鸽汤

秋分之后，早晚凉爽，但白天尤其是正午时分，气温仍然很高，暑热夹秋燥逐渐成为主要的气候特点，反映在人体上，则是容易出现虚火上炎的病症。所以最近不少医院的中医门诊前来就诊的“痘痘族”有增多趋势。

广东省人民医院中医科副主任医师林举择推介这款西洋参百合绿豆炖鸽汤，对肺胃阴虚夹热型的青春痘或痤疮有较好的辅助治疗作用，同时还有清肺热、滋阴宁神、益胃养阴的食疗功效，若是用于辅助治疗青春痘或者痤疮，每周饮2~3次为宜。

西洋参

西洋参又名为花旗参，性微寒，味甘、微苦，归肺、心、肾经，具有补气养阴、清火生津的功效。由于西洋参清火养阴的功效突出，岭南地区，在烟酒过多、熬夜加班容易出现虚火上炎之时都喜欢用西洋参焗茶或煲汤饮用。

本汤中，用清火养阴的西洋参搭配清热解毒的绿豆和金银花，佐以润肺养阴、宁心安神的百合一起炖乳鸽，既是秋初的节气靓汤，亦是辅助治疗肺胃阴虚夹热型的青春痘、痤疮、失眠、慢性咽炎等病症的药膳靓汤。此药膳汤饮性稍寒凉，虚寒体质的人士宜少饮或在专业中医师指导下适当饮用。

推荐食疗方

材料：西洋参10克，干品百合30克，绿豆50克，金银花10克，乳鸽1只，猪瘦肉200克，蜜枣1颗，生姜片2片。

制作:百合、绿豆洗净；乳鸽宰洗干净，飞水后备用；所有材料一起放进炖盅内，加入清水1250毫升左右（约5碗水分量），盖上盅盖后隔水炖2个半小时左右，调入适量食盐调味即可。这是3-4人分量。

功效：养阴清热，下火解毒

禁忌：不少人以为西洋参老少皆宜、四季可服、百无禁忌，实属宣传误导。林医生强调，凡有畏寒、肢冷、腹泻，胃有寒湿、脾阴虚弱、舌苔腻浊等虚寒病症的人士，均忌服西洋参。（羊城晚报记者 陈映平）