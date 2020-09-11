热词：滚动　改善医疗服务　健康中国　健康有方　妇幼　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315　健康社区
人民网>>人民健康网

管理好银屑病力争皮损全清 

陈仲萍

2020年09月11日08:27 来源：人民网－人民日报海外版

银屑病是皮肤科常见病和难治病，也是皮科领域公认的“老大难”病种。作为一种终生性、复发性、系统性疾病，银屑病尚无法根治。该病病程长，且可能伴发许多严重疾病，诸如糖尿病、心脏病、抑郁症等，更是给患者带来身心双重打击。

国家皮肤与免疫疾病临床医学研究中心主任李若瑜教授表示，银屑病规范化诊疗中心日前已成立，银屑病诊治真实世界临床大数据采集平台项目同时启动。该项目借此探索全国多中心协作共赢的临床研究新模式，以提升中国银屑病诊疗整体水平。随着近年来创新药物的不断问世，“管好”银屑病、让患者持续拥有正常肌肤甚至实现“皮损全清”已经成为可以实现的治疗目标。

一项流行病学数据显示，银屑病在中国的发病率约为0.47%，患者中30%是中重度患者。2019年，多个白介素类抑制剂进入中国，代表着在用药选择上，中国已与发达国家同步。然而实际临床中，这类药物的使用大多集中在一、二线城市的大医院中，许多基层皮肤科医生的认知和使用经验仍有限。

国家皮肤与免疫疾病临床医学研究中心常务副主任李航教授表示：“银屑病诊治真实世界临床大数据库的建立是一次非常有意义的尝试，一方面将推动全国各大医院临床研究软硬件及规范体系的建设，另一方面将有力推进全国银屑病诊治水平均质化，此外该项目还将作为其他重点疾病临床研究的模板，全方位推动皮肤科领域的发展。”

(责编：李轶群、许晓华)


推荐阅读

孩子们返校迎来秋冬季 除了防疫还要防什么？   因疫情影响，沉寂半年之久的校园再次热闹起来，但学校由于人群密集，出现传染病的机会较高，专家表示，防控传染病是维持正常教学秩序、保障广大师生健康的重要条件，世界疫情还没有停下脚步，开学后我们除了防疫还要防什么？ 【详细】

油吃多了坏处多！7个小技巧助您控油减脂   俗语说，开门七件事，柴米油盐酱醋茶。油在日常饮食中占据了非常重要的地位，很多人会说，“油大”的饭菜才好吃。但是，油的摄入量也要遵循“适度为好，过度有害”的原则。吃油多了，会带来健康问题。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn