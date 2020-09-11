管理好银屑病力争皮损全清 

银屑病是皮肤科常见病和难治病，也是皮科领域公认的“老大难”病种。作为一种终生性、复发性、系统性疾病，银屑病尚无法根治。该病病程长，且可能伴发许多严重疾病，诸如糖尿病、心脏病、抑郁症等，更是给患者带来身心双重打击。

国家皮肤与免疫疾病临床医学研究中心主任李若瑜教授表示，银屑病规范化诊疗中心日前已成立，银屑病诊治真实世界临床大数据采集平台项目同时启动。该项目借此探索全国多中心协作共赢的临床研究新模式，以提升中国银屑病诊疗整体水平。随着近年来创新药物的不断问世，“管好”银屑病、让患者持续拥有正常肌肤甚至实现“皮损全清”已经成为可以实现的治疗目标。

一项流行病学数据显示，银屑病在中国的发病率约为0.47%，患者中30%是中重度患者。2019年，多个白介素类抑制剂进入中国，代表着在用药选择上，中国已与发达国家同步。然而实际临床中，这类药物的使用大多集中在一、二线城市的大医院中，许多基层皮肤科医生的认知和使用经验仍有限。

国家皮肤与免疫疾病临床医学研究中心常务副主任李航教授表示：“银屑病诊治真实世界临床大数据库的建立是一次非常有意义的尝试，一方面将推动全国各大医院临床研究软硬件及规范体系的建设，另一方面将有力推进全国银屑病诊治水平均质化，此外该项目还将作为其他重点疾病临床研究的模板，全方位推动皮肤科领域的发展。”